Corona non si arrende e insiste sulle sue “teorie” riguardo la morte di Papa Francesco

“Il Papa è morto da mesi, non ce lo dicono per il Giubileo” è bastata questa frase di Fabrizio Corona, diventato guru dell’hype tossico, per dare nuova linfa alla palude digitale dove ogni lutto si trasforma in ossessione paranoica.

Rosario per Papa Francesco in San Pietro, diretta video/ Preghiera oggi 21 aprile 2025 col card. Gambetti

E oggi, 21 aprile 2025, con la notizia ufficiale della scomparsa di Papa Francesco, Corona rincara la dose: “La morte è arrivata puntuale, rituale. Coincidenza?” Nei commenti ai suoi post, c’è chi sostiene che in realtà Bergoglio fosse già stato sostituito da un sosia – qualcuno cita persino l’attore Jonathan Pryce, interprete ne I due Papi – e chi parla di conclavi segreti avvenuti a porte chiuse. In circolazione ci sono immagini falsate, come quella che ritrae il pontefice con sei dita, generata da un’intelligenza artificiale e condivisa migliaia di volte come “prova” del grande inganno.

Pietro Parolin, chi è cardinale Segretario di Stato Vaticano/ Boom ricerche web: “nuovo Papa dopo Francesco”

Dai video su TikTok ai thread su X, la rete si è trasformata in una giungla senza freni logici: già durante il ricovero al Gemelli, circolava l’immagine di un cadavere trasportato in segreto all’interno del Vaticano. Poi – nonostante i bollettini medici incoraggianti e un messaggio audio diffuso pochi giorni prima della morte – il sospetto ha continuato a essere l’unico carburante delle discussioni.

Alcuni utenti ironizzano sul fatto che “solo i vaccinati ci credono”, fondendo in un solo post l’antivaccinismo, il negazionismo e la totale indifferenza per il dolore umano e perfino il giorno scelto per l’annuncio – il lunedì dell’Angelo, simbolo cristiano di resurrezione – diventa materia per teorie cospirazioniste, mentre il rispetto il lutto sembra affogare nei like, sepolto tra emoticon e meme fuori controllo.

Conclave nell’anno del Giubileo: i precedenti/ Da Urbano VI a Innocenzo XII

Complotti tra views e like: come il web monetizza il dolore

Dietro ogni bufala non c’è solo ignoranza, ma un sistema che si nutre di visualizzazioni, condivisioni, indignazione e clic, tanto che le teorie più assurde – dal sosia argentino al conclave tenuto “in segreto” – sono progettate per generare traffico.

Chi le diffonde lo sa bene, da pagine pseudo-giornalistiche a influencer di nicchia: “dead Pope sells” e più grottesco è il complotto, più redditizio sarà. Il Vaticano, da parte sua, contribuisce involontariamente al fango con il suo stile comunicativo austero e reticente: Bergoglio ha scelto di vivere la malattia con sobrietà e lontano dalle telecamere, una scelta rispettabile, che però i complottisti leggono come ennesima prova “Se non si fa vedere, è perché è morto” hanno scritto in coro, ignorando le richieste esplicite del Papa per un approccio discreto e umano.

Già durante un ricovero per colite, si parlava di intubazione e fine imminente e in seguito – nonostante note ufficiali e limitate ma concrete apparizioni – il web ha preferito affidarsi a screenshot anonimi, messaggi vocali contraffatti e fotomontaggi dozzinali.

“Il Giubileo è una copertura” si legge in alcuni gruppi, come se fosse possibile nascondere la morte di un Pontefice in un mondo sorvegliato da droni, social e giornalisti, ma nella post-verità tutto è possibile, anche far passare un lutto planetario per complotti orchestrati da massoni, Big Pharma o entità astratte come il “Nuovo Ordine Mondiale”.

Forse aveva ragione lo stesso Papa Francesco quando scriveva che la morte, oggi, è una realtà che cerchiamo di rimuovere, ma sul web – purtroppo – è soprattutto un’occasione per vendere illusioni e cliccare sull’ennesimo abisso.