Papa Francesco nomina Ricciardi nella Pontificia Accademia per la Vita/ Le 4 novità

C’è anche Walter Ricciardi tra i nuovi membri della Pontificia Accademia per la Vita. Il docente ordinario e Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute della Donna rientra tre le quattro novità volute da Papa Francesco per l’istituto che ha come fine la difesa e la promozione del valore della vita umana e della dignità della persona.

Oltre al consulente del Ministero della Salute, il pontefice ha nominato: padre Paolo Benanti, docente incaricato di Teologia morale, Bioetica e Neuroetica alla Pontificia Università Gregoriana; suor Margarita Bofarull Bunuel, docente di Teologia Morale all’Universidad Centroamericana José Simeón Canas di El Salvador; Maria Chiara Carrozza, docente di Ingegneria industriale alla Scuola Normale di Pisa ed ex ministra dell’Istruzione.

WALTER RICCIARDI NUOVO MEMBRO DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA

L’ingresso di Walter Ricciardi nella Pontificia Accademia per la Vita, anche nota con l’acronimo Pav, è stato reso noto dalla Sala Stampa della Santa Sede: il braccio destro di Roberto Speranza, insieme agli altri tre profili sopra citati, entrerà a fare parte dell’istituto in qualità di membro ordinario. «Un grandissimo onore», il commento su Twitter di Walter Ricciardi. Istituita da San Giovanni Paolo II con il Motu Proprio Vitae Mysterium dell’11 febbraio 1994, la Pontificia Accademia per la Vita è presieduta dall’arcivescovo Vincenzo Paglia, nominato da Papa Francesco anche Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi Scientifici su Matrimonio e Famiglia. Ricordiamo che il pontefice nell’ottobre del 2016 ha dotato la Pav di un nuovo Statuto (clicca qui per leggerlo).





