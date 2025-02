È una lettera accorata e commossa quella inviata da una madre – Cinzia – a Papa Francesco poco prima della sua lunga degenza al Policlinico Gemelli di Roma nella quale cerca un qualche conforto (un supporto spirituale) al dolore più grande che una madre possa provare nella sua vita, perdere – per questa o quell’altra ragione – il proprio figlio, peraltro in un modo che era del tutto evitabile: la lettera di Cinzia – ed ovviamente anche la riposta di Papa Francesco, alla quale torneremo tra qualche riga – è contenuta nell’ultimo numero del mensile salesiano di Padre Enzo Fortunato Piazza San Pietro, dedicato proprio al tema fondamentale della spiritualità e nel quale il Pontefice ‘cura’ una piccola rubrica di risposte alle lettere dei lettori.

Papa Francesco: “L’intercessione di Maria aiuta a superare il dolore per la perdita di un figlio”

La storia – e la tragedia – di Cinzia non la conosciamo nei dettagli, ma una breve idea è lei stessa a darcela nelle righe diretta a Papa Francesco nelle quale si presenta come “la mamma di Fabrizio”, il suo figlio 21enne “buono, generoso ed altruista” tragicamente morto “la notte tra il 4 e il 5 ottobre 2019” dopo essere “uscito per trascorrere una serata con gli amici” durante la quale è stato coinvolto in un incidente stradale: un lutto e un trauma che (quasi ovviamente) Cinzia non è mai riuscita a superare veramente, al punto che oltre cinque anni più tardi si è trovata a chiedere conforto al Santo Padre.

Dal conto suo – rispondendo all’affranta Cinzia – Papa Francesco è partito dal ricordare che seppur “la moglie che perde il marito è vedova” e viceversa, seppur “il figlio che perde un genitore è orfano”, lo stesso non vale nella sua situazione dato che “per un genitore che perde un figlio una parola non c’è”, così come in generale “non ci sono parole” che possano esprimere un tale cocente dolore; ma dall’altra parte anche se non ci sono parole, ad avere le risposte per il dolore di Cinzia (e di tutte le donne e gli uomini come lei) è “l’intercessione di Maria, che l’ha tanto aiutata e sarà sempre vicino” ai suoi figli.

“Gesù, che piange con noi, – conclude Papa Francesco co una promessa per Cinzia – seminerà nel nostro cuore tutte le risposte che cerchiamo”, così come ricorda che “non vi è male da cui Dio non sappia trarre un bene più grande”