Nella giornata di ieri la Santa Sede ha diffuso il messaggio che Papa Francesco aveva registrato poche settimane fa, prima del ricovero presso l’ospedale Gemelli di Roma per la polmonite bilaterale e i successivi problemi. Si tratta di un messaggio riguardante le intenzioni di preghiera per il mese di marzo 2025, in cui il Pontefice si sofferma sulle famiglie, sottolineando senza ombra di dubbio che quelle “perfette non esistono”, visto che in ogni nucleo famigliare vi sono le gioie ma anche in problemi, ma l’importante è che si curino le ferite, e per farlo serve il perdono, che il Santo Padre definisce come “la via”.

Il video delle intenzioni di preghiera di Papa Francesco è stato diffuso dalla Rete mondiale di preghiera del Papa, e nello stesso filmato si vedono le immagini di famiglie provenienti da tutto il mondo, sia scene di vita quotidiana quanto negli incontri proprio con lo stesso Bergoglio. E proprio il Santo Padre invita a pregare affinchè le famiglie che sono divise, possano guarire le proprie ferite, e grazie alle differenze possano riscoprire la ricchezza che le compone.

PAPA FRANCESCO: “LE FERITE DELLE FAMIGLIE VANNO CURATE”

Papa Francesco ci tiene a precisa che in ogni famiglia qualsiasi persona ha un valore in quanto ognuna è diversa dall’altra e ognuna risulta quindi essere unica. E’ proprio su queste differenze, a volte divergenze, che si vengono a creare i conflitti famigliari e “ferite dolorose” aggiunge il Pontefice, ma come detto sopra, bisogna guarire queste ferite, non lasciarle senza cura, e la medicina per farlo è senza dubbio il perdono, saper perdonare un errore, uno sbaglio, un capriccio.

Grazie al perdono, secondo Papa Francesco, si può dare un’altra possibilità alle persone ed in questo dovremmo seguire l’esempio di Dio, che ci perdona “continuamente”. Bergoglio ricorda infatti come la pazienza di Dio sia infinita e grazie a questa enorme qualità noi possiamo rialzarci e ricominciare: del resto come sarebbe un mondo senza perdono? Saremmo tutti in conflitto, il caos più totale. Grazie al perdono la famiglia si rinnova “sempre”, e soprattutto si può essere più speranzosi nel futuro, precisa ancora Papa Francesco nel suo video.

PAPA FRANCESCO: “DIO CI DA’ LA FORZA DI PERDONARE”

E anche in quelle situazioni dove non c’è quel lieto fine che vorremmo, Dio con la sua Grazia ci dà la “forza di perdonare”, e soprattutto porta pace, elimina la tristezza e il rancore, che come il mancato perdono è un grave nemico delle famiglie. Le parole del Santo Padre sono state commentate da Cristobal Fones, il gesuita nonché direttore della Rete Mondiale di Preghiera, esortando appunto le famiglie ad accettare le proprie differenze, cercando non di condannarle ma di valorizzarle, perdonandosi reciprocamente.

Infine viene ricordato che le crisi che si verificano nei matrimoni possono essere superate ricorrendo alla grazie della riconciliazione, così come invita l’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia. Clicca qui per il video di Papa Francesco.