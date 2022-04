Papa Francesco: “Non posso camminare, gamba non funziona”/ “Devo obbedire al medico”

Papa Francesco non può camminare. A rivelare la notizia è stato lo stesso Pontefice, al termine dell’udienza in aula Paolo VI con i pellegrini giunti dalla Slovacchia, di fronte ai quali ha rivelato come stiano proseguendo, purtroppo, i suoi problemi di deambulazione. Già martedì scorso, come comunicato dalla sala stampa della Santa Sede, Bergoglio era stato costretto a cancellare gli impegni in agenda: “Per via del dolore al ginocchio, e su consiglio medico, Papa Francesco ha interrotto le attività previste per la giornata odierna, inclusa la partecipazione al Consiglio dei Cardinali, di cui una nuova sessione è in corso in questi giorni”, si leggeva nel comunicato stampa diramato in quelle ore.

Oggi, un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni di salute è arrivato ancora una volta dal diretto interessato: “Dopo io vi saluterò, ma c’è un problema – ha confessato ai pellegrini slovacchi –. Questa gamba non va bene, non funziona, e il medico mi ha detto di non camminare. A me piace andare, ma questa volta devo obbedire al medico. Per questo vi chiederò il sacrificio di salire le scale e vi saluto da qui, seduto: è una umiliazione, ma la offro per il vostro Paese”.

PAPA FRANCESCO: “NON POSSO CAMMINARE, PER ME È UN’UMILIAZIONE”. QUALI PROBLEMI DI SALUTE HA IL PONTEFICE?

Con grande onestà, Papa Francesco ha ammesso nella mattinata odierna di avere problemi a camminare e di essere impossibilitato a farlo per ordine del medico, che gli ha impedito di deambulare. Considerato il dinamismo di Bergoglio, non si può non parlare di una vera e propria tegola per il Pontefice, che, per sua stessa ammissione, si sente umiliato da questa condizione di salute, che si auspica possa essere solo temporanea.

Come riportato da “La Repubblica”, infatti, “il Papa, 85 anni, soffre di una lesione al legamento del ginocchio destro, dovuta principalmente a una postura sbagliata causata a sua volta da un problema all’anca. È un problema dilazionabile, anche se non è escluso che prima o poi i medici non decidano di intervenire chirurgicamente”.

