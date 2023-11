Papa Francesco: “non sto bene di salute”/ Salta discorso in Udienza: a rischio incontro con i bambini

L’ANNUNCIO DI PAPA FRANCESCO: ALLARME SULLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE

«Non sto bene di salute»: l’annuncio dato da Papa Francesco questa mattina nel primo appuntamento in agenda tra udienze e incontri, ha subito scattato l’allarme mondiale per le condizioni di salute del Pontefice. Poco prima dell’udienza con i Rabbini europei, Papa Francesco – racconta l’agenzia ANSA – ha pronunciato con voce affaticata queste poche parole diffuse subito in ogni angolo del mondo: «buon giorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto.Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate».

Blanco Sarto e Torralba Rosellò, vincitori Premio Ratzinger 2023/ “Studi sulla teologia di Benedetto XVI”

La consueta fitta agenda prevede infatti per la giornata, oltre l’udienza con i Rabbini europei, anche l’incontro in Aula Paolo VI alle ore 15.30 con circa 7mila bambini nell’ambito di un evento patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Con l’occasione viene pubblicata L’Enciclica dei bambini, libro di padre Enzo Fortunato e Aldo Cagnoli, con la prefazione del Pontefice: l’incontro a questo punto potrebbe essere a rischio viste le condizioni di salute del Santo Padre, per il momento però ancora in Vaticano e senza annunci ufficiali su eventuali visite in ospedale imminenti.

IL PAPA E LA GUERRA/ Mentre la carne sanguina, il realismo della pace viene solo dal Vangelo

A RISCHIO L’AGENDA DI PAPA FRANCESCO? LE ULTIME NOTIZIE E COME STA

Sono dunque ore di febbrile attesa per capire quali siano le esatte condizioni di salute di Papa Francesco e se vi saranno delle modifiche sulla fitta agenda quotidiana dell’anziano Pontefice: ieri l’Angelus in Piazza San Pietro aveva visto un Bergoglio in normalissime condizioni, con l’ulteriore appello per la pace in Medio Oriente risuonato al termine della preghiera universale. In serata poi, su richiesta dell’Iran, Papa Francesco ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente iraniano Ebrahim Raisi: «Continuo a pensare alla grave situazione in Palestina e in Israele, dove tantissime persone hanno perso la vita. Vi prego di fermarvi, in nome di Dio: cessate il fuoco!», aveva detto il Santo Padre nell’Angelus poche ore prima, «Auspico che si percorrano tutte le vie perché si eviti assolutamente un allargamento del conflitto, si possano soccorrere i feriti e gli aiuti arrivino alla popolazione di Gaza, dove la situazione umanitaria è gravissima. Si liberino subito gli ostaggi. Tra di loro ci sono anche tanti bambini, che tornino alle loro famiglie!».

SANTA MESSA IN SUFFRAGIO DI BENEDETTO XVI/ Papa Francesco: “per Ratzinger la fede è l’incontro con Cristo”

Nella recente intervista lo scorso 1 novembre al Tg1, Papa Francesco aveva dato un aggiornamento circa le sue attuali condizioni di salute dopo le diverse problematiche emerse nell’ultimo anno: «Sto ancora vivo», aveva scherzato, aggiungendo poi «Ho il problema del ginocchio che sta migliorando. Adesso posso camminare bene e poi ho avuto due interventi alla pancia: il primo per una diverticolite nel colon trasversale, mi hanno tolto un pezzo e poi succede quello che succede quando ti aprono la pancia. E l’ultima ho fatto l’intervento. Hanno lavato, io ho visto il filmato. Mancava il sapone, soltanto. Lavavano le aderenze. E adesso sto benissimo. Posso mangiare di tutto».











© RIPRODUZIONE RISERVATA