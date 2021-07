Papa Francesco operato, come sta?/ Bollettino medico: notte tranquilla al Gemelli

Papa Francesco è stato operato nella giornata di ieri, domenica 4 luglio 2021, per stenosi diverticolare del sigma presso il Policlinico “Angelo Gemelli” di Roma, dove attualmente si trova ricoverato. Stando a quanto si apprende da fonti capitoline, il Santo Padre non solo ha reagito bene all’intervento (programmato da tempo e condotto in anestesia generale, ndr), ma ha anche trascorso una notte tranquilla, con le finestre della sezione del decimo piano della struttura nosocomiale romana che sono rimaste chiuse tutto il tempo, nonostante i lunghi appostamenti da parte di colleghi e cameramen, presenti nel parcheggio dell’ospedale nella speranza di immortalare qualche immagine significativa.

Sono state alcune fonti del Gemelli, poi, a rivelare che il Pontefice ha passato una notte serena e che il decorso post-operatorio sta proseguendo in maniera del tutto regolare. Rispetto alle indiscrezioni filtrate nella serata di ieri, però, sono variate le tempistiche di degenza del Papa al “Gemelli”: se prima si parlava di un periodo di osservazione pari ad almeno 48 ore, ora le previsioni sono state ritoccate verso l’alto e si parla di cinque giorni.

PAPA FRANCESCO OPERATO, COME STA? IL MESSAGGIO DI DRAGHI

La notizia dell’operazione di Papa Francesco, nonostante si trattasse di un intervento chirurgico pianificato e, dunque, non di un’urgenza, ha lasciato l’Italia e il mondo con il fiato sospeso e proprio in queste ore da Palazzo Chigi il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha inteso esprimere “affettuosi auguri di rapida convalescenza e pronta guarigione al Santo Padre, dopo l’intervento”.

Intanto, secondo quanto riportato da Rai News, all’interno del Policlinico Gemelli sarebbero presenti alcuni uomini di fiducia del Pontefice: si tratterebbe di due infermieri del Vaticano, che lo assistono da ieri pomeriggio. Infatti, oltre al personale medico e infermieristico in forza all’ospedale capitolino, nei corridoi di quest’ultimo ci sarebbero Massimiliano Strappetti, sanitario della Città del Vaticano, e un altro infermiere di fiducia, proveniente sempre dal Vaticano. Infine, è d’uopo fare menzione della presenza in ospedale di una rappresentanza della Gendarmeria Vaticana e di un responsabile per la sicurezza.

