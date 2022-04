Papa Francesco, pellegrinaggio adolescenti/ Diretta video veglia, concerto con Blanco

DIRETTA VIDEO, IL PELLEGRINAGGIO DEGLI ADOLESCENTI DAL PAPA

Saranno probabilmente quasi 60mila gli adolescenti in arrivo oggi in Piazza San Pietro per il Pellegrinaggio da Papa Francesco nel giorno del Lunedì dell’Angelo: una “Pasquetta” con veglia di preghiera, incontri, testimonianze e perfino un concerto del fresco vincitore di Sanremo, il giovanissimo Blanco.

Una giornata di festa e di preghiera quella che attende in piazza a Roma una quantità enorme di giovani e adolescenti: «Quando abbiamo cominciato ad organizzare questo incontro ci sembrava già folle la cifra di 20mila: oggi siamo a 57mila ragazzi iscritti per il pellegrinaggio e l’incontro di preghiera con il Papa», ha spiegato Don Michele Falabretti, responsabile del Servizio nazionale della Cei per la pastorale giovanile (Snpg). Il pellegrinaggio dei giovani con veglia finale, evento culmine della Settimana Santa, sarà trasmesso in diretta su Tv2000 ma anche in diretta video streaming sul canale YouTube di Vatican News: si parte alle ore 12 con il Regina Coeli di Papa Francesco da Piazza San Pietro, si conclude con la Veglia di Preghiera del Santo Padre davanti più di 50mila giovani e giovanissimi. «L’auspicio è che i ragazzi vivano una buona esperienza, che possano tornare a casa con la sensazione di aver vissuto un viaggio e un incontro significativo», spiega ancora il responsabile della pastorale giovanile.

GLI ADOLESCENTI IN PELLEGRINAGGIO DA PAPA FRANCESCO: IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Il programma della giornata di pellegrinaggio degli adolescenti da Papa Francesco in questo Lunedì dell’Angelo 2022 scatterà, come detto, alle 12 con la recita del Regina Coeli in Piazza San Pietro: seguirà dalla 14.30 l’afflusso davanti al Colonnato dei circa 60mila adolescenti previsti in arrivo. Alle ore 16 alcuni giovani racconteranno l’esperienza dell’oratorio con la produzione di preghiere, canti e altre testimonianze. Previsti sul palco – tra gli altri – Gabriele Vagnato, Giovanni Scifoni, Michele La Ginestra, Matteo Romano. Il più atteso è però il cantante Blanco che canterà alcuni dei suoi pezzi più famosi davanti alla folla di giovani in festa. L’intero pomeriggio di intrattenimento da Piazza San Pietro sarà condotto da Andrea Delogu, in attesa che dalle 18 torni sul palco Papa Francesco per la Veglia di Preghiera conclusiva, attraverso lo schema della “lectio divina”: «Alcuni di loro condivideranno che cosa questo brano del Vangelo (quello di San Giovanni sulla “pesca miracolosa”, ndr) dice alla propria vita», conclude Don Falabretti aggiungendo come al termine vi sarà anche la testimonianza di Mattia Piccoli, il ragazzo nominato dal presidente Sergio Matterella Alfiere della Repubblica per la dedizione con cui ha seguito il suo papà malato. Infine, il discorso del Santo Padre agli adolescenti precederà la preghiera di pace davanti alla Madonna, con professione di fede e benedizione finale.

PREVISTO CONCERTO DI BLANCO IN PIAZZA SAN PIETRO: ”SCELTO PERCHÈ…”

«Blanco, con i suoi testi che raccontano fatiche, speranze e ferite, dà voce alle inquietudini e agli stati d’animo dei ragazzi, forse non di tutti, ma sicuramente di tanti. Non si può pensare di parlare con loro, di convincerli con ragionamenti o parole, se prima non si è disposti ad ascoltarli, senza la pretesa di annullare il loro mondo con un colpo di spugna, giudicandolo solo sporco e inadatto. Blanco è un regalo ricevuto e ridonato ai ragazzi» ha spiegato Don Falabretti presentando negli scorsi giorni in Vaticano l’iniziativa del pellegrinaggio degli adolescenti da Papa Francesco il Lunedì dell’Angelo.

Il contesto è molto importante, conclude Don Falabretti: «Guai a sottovalutarlo! Si rischia di non porsi sulla stessa lunghezza d’onda. Scegliere Blanco per il concerto, il cantante che in questo momento più di tutti attrae i giovanissimi, significa creare le condizioni di un dialogo e di un ascolto reciproci. Per parlare agli adolescenti occorre sapere chi sono, cercare di comprendere quel mondo interiore di cui gli artisti (soprattutto i cantanti di oggi) interpretano ed esplicitano i tratti. L’obiettivo indicato dagli organizzatori del gesto e del concerto di Blanco è quello di accogliere i ragazzi con calore e proponendo qualcosa che vada oltre ai semplici “messaggi di fraternità e amicizia”: «Facendo capire loro che non ci sono pregiudizi ma grande disponibilità all’incontro e all’ascolto. Detto questo, non dimentichiamo che si tratta di un pellegrinaggio che va vissuto in una dimensione spirituale, nella quale irromperà una parola più forte e per noi più importante: quella del Vangelo e del Papa. Abbiamo fiducia che gli adolescenti, accompagnati dai loro educatori, impareranno a comprenderne le differenze e ad accoglierle nella loro vita», sottolinea il responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Conferenza episcopale italiana. Dopo due anni di eventi, messe e preghiere in streaming, ecco che il ritorno degli eventi in Piazza San Pietro e in presenza ha visto il Papa coinvolgere fin da subito i giovani di mezza Italia: un invito che vuole essere per tutti e a tutti, l’abbraccio della Chiesa non fa venire meno «la speranza di pace per il mondo».

