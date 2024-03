Papa Francesco perchè era assente alla Via Crucis 2024 al Colosseo: cosa è successo?/ “Motivi di salute”

Perché Papa Francesco non era al Colosseo per la Via Crucis 2024?

C’era una grande attesa attorno alla Via Crucis 2024 che si è tenuta nella serata di oggi, Venerdì santo, presso il Colosseo di Roma e che doveva prevedere anche la partecipazione di Papa Francesco. Solo pochi giorni fa, infatti, si era confermata la partecipazione del Pontefice dopo che lo scorso anno fu costretto, in seguito agli interventi che subì, ad assentarsi per evitare di peggiorare le sue precarie condizioni di salute.

VIA CRUCIS 2024 VENERDÌ SANTO: DIRETTA STREAMING VIDEO/ "Gesù, insegnami a donare, prima che ricevere"

Quest’anno, però, la Via Crucis non ha visto nuovamente Papa Francesco presente al suo scranno, ad attendere l’arrivo della Croce, partita dall’interno del Colosseo. Solamente pochi minuti prima dell’inizio della celebrazione, l’ufficio stampa del Vaticano con una nota firmata dal portavoce Matteo Bruni, ha fatto sapere ai fedeli in attesa che “per conservare la salute in vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua, questa sera Papa Francesco seguirà la Via Crucis al Colosseo da Casa Santa Marta”. Molti d’altronde, già nel corso del pomeriggio dopo l’arrivo del Pontefice in sedia rotelle alla Basilica di San Pietro per la messa della Passione, aveva supposto che avrebbe annullato la sua presenza e, poi, attorno alle 21 è arrivata la conferma.

AUGURI DI BUONA PASQUA 2024: QUALI LE FRASI PIÙ SIMPATICHE?/ Le più gettonate sulle abbuffate

Come sta e cos’ha Papa Francesco

Insomma, Papa Francesco era assente alla Via Crucis 2024 al Colosseo in vista delle prossime celebrazioni legate alla Pasqua, che lo vedranno officiare, domani la Veglia pasquale alle ore 19:30, e poi, domenica, la messa pasquale con la benedizione Urbi et Orbi. Proprio al fine di non stravolgere il programma già concordato da mesi, il Pontefice ha preferito assentarsi dal cammino di Gesù con la croce verso il Golgota, seguendolo da casa come milioni di altri spettatori.

Ancora una volta dopo il precedente dello scorso anno, insomma, Papa Francesco non ha partecipato alla Via Crucis al Colosseo, accentuando le preoccupazioni dei fedeli. Da anni, infatti, il Santo Padre appare spesso stanco e fiacco, quasi sempre seduto in sedia a rotelle, delegando a suoi assistenti e collaboratori la lettura di omelie e preghiere. Ma mentre il suo medico personale assicura che la sua salute è forte, è innegabile che il Pontefice abbia già superato gli 87 anni e ricopra il ruolo ormai da 11 anni, con malanni sempre più frequenti e assenze da eventi simbolici, come nel caso odierno. Di certo c’è che Papa Francesco non ha mai ventilato l’ipotesi di abbandonare il papato e nonostante le assenze alle ultime due Vie Crucis, rimarrà impressa nella mente dei fedeli la solitaria (ma incredibilmente potente dal punto di vista evocativo) celebrazione della Pasqua 2020, durante la pandemia.

Libretto Via Crucis 2024, Venerdì Santo/ Meditazioni e testi 14 stazioni: i temi affrontati da Papa Francesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA