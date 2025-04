Carla Rabezzana, cugina di Papa Francesco che oggi vive in provincia di Asti, ha ricordato il pontefice dicendo di aver continuato a sentirlo nel corso del tempo tramite telefonate, incontri e spesso battute ironiche. I due hanno sempre portato avanti un rapporto che proprio il Papa aveva desiderato approfondire. Oggi la cugina Carla ha 93 anni e nell’ultima chiamata gli aveva raccomandato di curarsi bene viste le ultime notizie sulla malattia. Nonostante tutto, aveva continuato a chiamarlo “Giorgio“, anche dopo che è stato eletto pontefice.

Morte Papa Francesco, come cambia palinsesto Mediaset oggi 22 aprile 2025?/ Ecco cosa dovrebbe andare in onda

Papa Francesco e la cugina Carla si erano visti l’ultima volta nel 2022 per il novantesimo compleanno di lei. In quell’occasione Bergoglio, che non aveva mai dimenticato i suoi cari, era tornato ad Asti per un semplicissimo pranzo in famiglia con i parenti più stretti. Come riporta Vanity Fair, anche l’altra cugina di nome Nella Bergoglio era rimasta in contatto con lui: “L’ho sentito una settimana fa e gli ho mandato un messaggio di buona guarigione, gli ho raccomandato di riguardarsi“. A quel dolce messaggio lui aveva risposto con un vocale, ringraziando e mandando un abbraccio a tutti.

Lutto nazionale per Papa Francesco: cos’è e cosa comporta/ Chi lo decide e i precedenti in Italia

Papa Francesco, parla la sorella Maria Elena: “Lui è stato come mio papà“

“Andavamo a trovarlo due volte l’anno, in primavera e prima di Natale” racconta la cugina Nella, che aggiunge di averlo rivisto anche durante una delle ultime udienze in Vaticano, occasione in cui Papa Francesco le chiese un po’ di bagna cauda. Nonostante il rapporto molto forte con le cugine, il pontefice è sempre stato legatissimo anche alla sorella Maria Elena, che oggi è rimasta l’unica in vita tra tutti i cinque fratelli. “Dopo la morte di nostro padre, è stato un po’ lui il mio papà“, confidò a Famiglia Cristiana, dicendo che per lui era sempre stato come l’esempio da seguire. A Repubblica aveva parlato di lui con queste parole: “Davvero non mi ricordo che abbia mai fatto arrabbiare papà o mamma“.

Morte Papa Francesco, come cambia il palinsesto Rai oggi 22 aprile 2025?/ Salta "Belve", nuovi Speciali tv

Una relazione mai conclusa quella tra Papa Francesco e Maria Elena, sorella alla quale il pontefice era stato accanto anche durante il suo divorzio. Ad un certo punto, la donna è stata colpita da un ictus, ma Bergoglio non ha mai smesso di chiamarla ogni giorno finchè non si era ripresa del tutto: “Era sempre divertente, e mi ha molto sostenuto, come si addice a un fratello maggiore“.