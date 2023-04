Papa Francesco ricoverato, domani uscirà dal Gemelli/ Bollettino: “normale decorso”

PAPA FRANCESCO DIMESSO DALL’OSPEDALE GEMELLI: ECCO QUANDO E COME STA

La notizia che tutti stavano aspettando da ormai tre giorni è finalmente stata confermata dal bollettino ufficiale della Sala Stampa Vaticana: Papa Francesco domani, sabato 1 aprile 2023, verrà dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma dopo dunque 4 giorni complessivi di ricovero per una fastidiosa infezione respiratoria per cui si sono temute condizioni assai peggiori nelle scorse ore. «Papa Francesco dovrebbe far rientro domani a Santa Marta, la sua residenza in Vaticana, dopo il ricovero al Gemelli per una bronchite», rende noto il direttore della Sala Stampa Matteo Bruni, confermando le notizie anticipate questa mattina dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Alex Marquez in pole position, tris Ducati! GP Argentina

Mentre la giornata di ieri è trascorsa bene con un «normale decorso clinico», nella serata di ieri «Papa Francesco ha cenato, mangiando la pizza, insieme a quanti lo assistono in questi giorni di degenza ospedaliera: con il Santo Padre erano presenti i medici, gli infermieri, gli assistenti ed il personale della Gendarmeria». Questa mattina dopo colazione, il Papa «ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro. Il rientro a casa Santa Marta di Sua Santità è previsto nella giornata di domani, all’esito dei risultati degli ultimi accertamenti di questa mattina», riferisce ancora Bruni. Confermata la diagnosi per il ricovero di Papa Francesco: «riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute». Nel programma del Vaticano dei riti della Settimana Santa rimane la presenza di Papa Francesco, per presiedere alle cerimonie in San Pietro: viene confermata anche la sua presenza alla messa delle Palme dove però potrebbe anche solo semplicemente dire l’omelia o, alla peggio, farla leggere al celebrante Cardinal Sandri. Rimane il tema della via Crucis del Venerdì santo al Colosseo: sarà presieduta dal cardinale Vicario, Angelo De Donatis, ma al momento restano ancora segrete le meditazioni.

DIRETTA MOTOGP/ Gp Argentina 2023 video streaming: un altro Márquez in pole position!

COME STA PAPA FRANCESCO: SECONDA NOTTE TRANQUILLA ALL’OSPEDALE GEMELLI. DIMESSO DOMANI?

Con la febbre, la bronchite e in un quadro ancora da monitorare, ma Papa Francesco – ricoverato dallo scorso mercoledì 29 marzo all’ospedale Gemelli di Roma – sembra stare nettamente meglio e potrebbe addirittura essere dimesso già domani. La Chiesa e il mondo si sono stretti attorno al Santo Padre nelle ore difficili del ricovero, con le notizie che si susseguivano anche discordanti tra loro (“infezione respiratoria”, “infarto”, “fibrillazione atriale”, “malore improvviso”). In attesa del nuovo bollettino di oggi 31 marzo, lo staff di Papa Francesco ha fatto sapere all’ANSA che il Pontefice ha passato una seconda notte di ricovero al decimo piano dell’ospedale Gemelli (nell’appartamento “dei Papi”) sostanzialmente tranquilla.

Diretta Formula 1/ Qualifiche: pole position a Verstappen, Ferrari flop! GP Australia

«Anche la notte scorsa è trascorsa serenamente», spiegano dalla Santa Sede tramite fonti qualificate all’ANSA, «situazione davvero tranquilla e tranquillizzante»: nel corso della tarda mattinata giungerà il nuovo aggiornamento tramite bollettino medico ufficiale e Sala Stampa Vaticana. Non è ancora detto su quanti giorni si stenderà la degenza in ospedale e poi quanto dovrà durare la convalescenza, per questo motivo il Vaticano ha provveduto a sostituire per tutte le celebrazioni della Settimana Santa con i diversi Cardinali preposti: «Speriamo che il Papa possa essere presente a celebrare», ha detto ieri all’agenzia LaPresse il cardinale Giovanni Battista Re, Prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e decano del Collegio Cardinalizio, nell’annunciare però che il Vaticano ha in ogni caso provveduto a sostituire il Santo Padre nelle diverse celebrazioni per la Pasqua. «Il giorno delle Palme celebrerà il vice decano, il cardinale Sandri. Il Giovedì Santo, al mattino ci sarà il Vicario di Roma, cioè il cardinal De Donatis mentre alla messa in Coena Domini ci sarà l’Arciprete di San Pietro, il cardinal Gambetti. Io come decano celebrerò la messa della mattina del giorno di Pasqua», ha concluso il Cardinale non chiudendo del tutto la possibilità che Papa Francesco possa essere presente, non celebrante ma comunque attivo con omelie e preghiere. Stamane però la svolta con lo stesso Cardinal Re che all’Adkronos rivela «Il Papa, in base alle informazioni che ho io, uscirà domani dal Gemelli, così potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa».

BOLLETTINO PAPA FRANCESCO: “HA BRONCHITE E FEBBRE, MA È IN MIGLIORAMENTO NETTO”

«Riposo, preghiera e alcune incombenze di lavoro»: così ieri sera l’ultimo bollettino disponibile della Sala Stampa Vaticana circa il ricovero di Papa Francesco all’ospedale Agostino Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria. Il direttore della Sala Stampa Matteo Bruni riporta poi le informazioni dello staff medico: «Nell’ambito di controlli clinici programmati al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute».

Secondo il parere degli specialisti che hanno monitorato e controllato per ore Papa Francesco dopo analisi, tac ed esami, «sulla base del prevedibile decorso il Santo Padre potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni». Con il Papa – osserva ancora il Cardinale Re all’Adnkronos – ci sarà in ogni celebrazione «un cardinale celebrante al quale spetteranno le incombenze all’altare». Il cardinale Sandri celebrerà la domenica delle Palme il prossimo 2 aprile, mentre «io – ribadisce Re – la domenica di Pasqua. Il Papa ci sarà per l’Urbi et Orbi, leggerà il messaggio e presiederà tutti i riti».











© RIPRODUZIONE RISERVATA