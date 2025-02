LA BRONCHITE PERSISTE, PAPA FRANCESCO SI FA RICOVERARE AL GEMELLI: LE ULTIME NOVITÀ SULLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE

Da due settimane ormai Papa Francesco convive con una fastidiosa bronchite che lo ha limitato in alcuni discorsi pubblici, dove spesso ha preferito parlare a braccio brevemente o far leggere direttamente il testo a qualche collaboratore per non sforzarsi troppo: ora però che le condizioni di salute non stanno migliorando è stato deciso di farlo ricoverare all’ospedale Gemelli di Roma, dove è già stato ricoverato diverse volte in questo lungo Magistero tra controlli, operazioni ed esami diagnostici.

L’annuncio del nuovo ricovero è però giunto questa mattina, 14 febbraio 2025, al termine delle udienze che non ha comunque voluto saltare, specie quella con il Premier slovacco Robert Fico: come spiega la Sala Stampa Vaticana con una breve nota, Papa Francesco viene ricoverato al Policlinico di Roma per «necessari accertamenti diagnostici» e anche per proseguire le cure per la bronchite che non lo sta abbandonando ormai da giorni. Prima le consuete mattinate di lavoro in Casa Santa Marta, poi l’incontro con il Primo Ministro venuto dalla Slovacchia e solo nel primo pomeriggio si recherà al decimo piano dell’ospedale Gemelli dove ormai è tradizione che l’equipe del nosocomio si occupi con particolare cura del Santo Padre.

MESSE, UDIENZE, GIUBILEO: COSA SUCCEDE ORA ALL’AGENDA FITTA DI PAPA FRANCESCO

L’ultima volta che Papa Francesco si era ricoverato al Gemelli era un anno esatto fa, nel febbraio 2024, per un semplice check-up di controllo generale, esattamente come nel novembre 2023: un lungo ricovero era invece stato necessario nel giugno 2023 quando il Santo Padre venne anche operato all’intestino e vi rimase diversi giorni al decimo piano del Policlinico. L’insofferenza dimostrata in questi giorni per l’impossibilità di leggere per intero i propri discorsi e le catechesi potrebbe averlo convinto ad un controllo più approfondito, anche per capire i motivi di una bronchite così acuta e per il momento non migliorata neanche in due settimane.

In vista del quarto ricovero generale al Gemelli, Papa Francesco dovrà giocoforza modificare la propria fittissima agenda di impegni imposta dall’Anno Santo Giubilare in corso: per il momento non v’è ancora un bollettino ufficiale del Vaticano che spieghi gli eventuali slittamenti delle udienze, tenuto conto che già domani alle ore 9 in Santa Sede è prevista la consueta Udienza Giubilare. Domenica invece, oltre al consueto Angelus (che potrebbe tenere dall’ospedale Gemelli qualora fosse ancora ricoverato) era prevista la sua celebrazione alla Santa Messa per il Giubileo degli Artisti e del mondo della Cultura, in Piazza San Pietro all’aperto. L’indomani invece, lunedì 17 febbraio, in programma il Papa avrebbe un incontro con una vasta delegazione di artisti e personaggi del mondo culturale italiano e mondiale: tutto dipenderà dai consigli e dal prossimo bollettino che i medici stabiliranno per Papa Francesco, così da capire se tutti questi appuntamenti saranno rinviati, “sostituiti” con la celebrazione di un cardinale vicario, oppure se riuscirà lui stesso ad essere presente dopo un breve ricovero.