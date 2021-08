Papa Francesco “senza Dio vivacchiamo, no vita”/ “Si immischia sempre, altrimenti…”

«Ci farebbe più comodo un Dio che sta in Cielo senza immischiarsi nella nostra vita, mentre noi possiamo gestire le faccende di quaggiù. Invece Dio si è fatto uomo per entrare nella concretezza del mondo»: Papa Francesco parla senza mezzi termini nell’Angelus di oggi 8 agosto 2021, come sempre da Piazza San Pietro.

Il ricovero è ormai un lontano ricordo di qualche settimana fa, il Santo Padre mentre prosegue le “ferie” in Vaticano sottolinea l’importanza di un Dio protagonista della storia in maniera costante: «Dio si è fatto uomo per me, per te, per tutti noi, per entrare nella nostra vita. E tutto della nostra vita gli interessa. Gli possiamo raccontare gli affetti, il lavoro, la giornata, i dolori, le angosce, tante cose. Gli possiamo dire tutto perché Gesù desidera questa intimità con noi. Che cosa non desidera? Essere relegato a contorno – Lui che è il pane –, essere trascurato e messo da parte, o chiamato in causa solo quando ne abbiamo bisogno».

L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO

«Io sono il pane della vita», si legge nel Vangelo sulla moltiplicazione dei pani commentato oggi da Papa Francesco con tanto di appello lanciato alle famiglie cristiane, «Almeno una volta al giorno ci troviamo a prendere cibo insieme; magari la sera, in famiglia, dopo una giornata di lavoro o di studio. Sarebbe bello, prima di spezzare il pane, invitare Gesù, pane di vita, chiedergli con semplicità di benedire quello che abbiamo fatto e quello che non siamo riusciti a fare. Invitiamolo a casa, preghiamo in stile “domestico”. Gesù sarà a mensa con noi e saremo sfamati da un amore più grande». Per capire meglio il senso del misterioso “pane di vita” auto-riferito da Gesù nei Vangeli, Papa Bergoglio rileva durante l’Angelus «Gesù si rivela come il pane, cioè l’essenziale, il necessario per la vita di ogni giorno, senza di Lui la cosa non funziona. Non un pane tra tanti altri, ma il pane della vita. In altre parole, noi, senza di Lui, più che vivere, vivacchiamo: perché solo Lui ci nutre l’anima, solo Lui ci perdona da quel male che da soli non riusciamo a superare, solo Lui ci fa sentire amati anche se tutti ci deludono, solo Lui ci dà la forza di amare, solo Lui ci dà la forza di perdonare nelle difficoltà, solo Lui dà al cuore quella pace di cui va in cerca, solo Lui dà la vita per sempre quando la vita quaggiù finisce. E’ il pane essenziale della vita». Non un ragionamento, nemmeno una “dimostrazione” scientifica: Gesù sceglie di testimoniare con la sua vita l’essenzialità del “suo” pane: «Gesù sa che il Padre gli chiede non solo di dare da mangiare alla gente, ma di dare sé stesso, di spezzare sé stesso, la propria vita, la propria carne, il proprio cuore perché noi possiamo avere la vita. Queste parole del Signore risvegliano in noi lo stupore per il dono dell’Eucaristia».

