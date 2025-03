LA DIRETTA STREAMING CON PAPA FRANCESCO CHE SI AFFACCIA DALLA FINESTRA DELL’OSPEDALE GEMELLI: ECCO COSA SUCCEDE DOPO MEZZOGIORNO

Dalle ore 12 il mondo intero idealmente si collegherà in diretta tv, video streaming e social per vedere tornare in pubblico Papa Francesco: si affaccerà dalla finestra dell’appartamento al decimo piano dell’ospedale Gemelli di Roma, dove negli scorsi 37 giorni di ricovero il Santo Padre ha dovuto affrontare la durissima prova di una polmonite bilaterale che gli ha fatto rischiare la vita in più occasioni.

Come annunciato dal Vaticano stamane – dopo l’annuncio di gioia ieri per le dimissioni previste per oggi 23 marzo 2025, avvenuto in conferenza stampa sempre dal Gemelli – nonostante le poche forze e le difficoltà di parlare, Papa Francesco ha deciso di affacciarsi dal Gemelli dopo per le ore 12 per un saluto e una benedizione impartita ai fedeli assiepati da ore sotto l’ospedale del Vaticano. Allo stesso momento, con il collegamento in diretta video streaming dalla finestra dell’ospedale, e su tutte le tv mondiali, sarà possibile tornare a vedere in volto e in presenza Papa Francesco, silenziando in un sol colpo tutte le fake news e le bufale uscite in questo mese.

Con lo streaming sempre attivo di Vatican News sarà possibile per tutti, anche da casa, assistere al ritorno di Papa Francesco il quale dovrà affrontare nei prossimi due mesi un’importante convalescenza all’interno della Casa Santa Marta, senza poter sostenere molte visite e dovendo recuperare appieno dalle varie infezioni rimaste (polmonite bilaterale intanto è debellata, la migliore notizia possibile) e con logopedia per recuperare l’uso pieno della parola.

IL SALUTO AL MONDO E LA BENEDIZIONE AL POSTO DELL’ANGELUS: PAPA FRANCESCO TORNA IN PUBBLICO

Papa Francesco non reciterà l’Angelus domenicale, anche perché appunto le difficoltà nella parola e nel respiro impediscono qualsiasi tipo di sforzo: il testo della preghiera e il messaggio del Santo Padre verrà diffuso come sempre in questi ultimi 37 giorni all’interno del bollettino sul sito della Santa Sede (a questo indirizzo, ndr). Dopo mezzogiorno però Papa Francesco mostrerà il suo volto alla finestra del Gemelli nel saluto e nella benedizione che ogni cristiano da oltre un mese si augurava di poter rivedere presto.

Le complicazioni, le crisi respiratorie, il rischio della morte e la lenta guarigione che da qualche settimana procede per fortuna in maniera positiva e stabile: non sono stati giorni facili per Papa Francesco e per la Chiesa intera, tra timori, preghiere e anche “rumors” non sempre corretti su ricostruzioni inventate di sana pianta. Intanto però oggi alle 12 il messaggio migliore possibile, anche se non dovesse parlare direttamente: affacciarsi in diretta video mondiale dalla finestra del Gemelli è un segnale di speranza e di gioia, un saluto al mondo e a quel popolo che non ha mai smesso di pregare per lui e per la vita della Chiesa.

Il Piazzale davanti all’ingresso del Policlinico Gemelli è gremito come non mai, come del resto lo è stato in queste sei settimane di ricovero e di timore per le notizie che arrivavano dai vari bollettini: tanta curiosità e molte preghiere ora in quel piazzale davanti alla statua di San Giovanni Paolo II, tutti con il volto proteso verso l’alto per vedere Papa Francesco spuntare per un brevissimo saluto tra pochi minuti. Dopo la foto diffusa una settimana fa dal Vaticano durante la Messa dentro al Gemelli, ora il mondo intero potrà finalmente accogliere con un ideale abbraccio il proprio Pontefice.