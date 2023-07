Papa Francesco/ “Sono indignato e disgustato per il rogo del Corano in Svezia”

Negli ultimi giorni si è acceso un dibattito internazionale sul rogo del Corano in Svezia, nelle scorse ore è arrivata la ferma condanna di Papa Francesco. Intervistato dal giornale emiratino Al Ittihad, il pontefice non ha utilizzato troppi giri di parole: “Sono indignato e disgustato da tali azioni. Qualsiasi libro considerato sacro dalla sua gente va rispettato per rispetto di chi ci crede. La libertà di espressione non dovrebbe mai essere usata come scusa per offendere gli altri!”.

Queste alcune anticipazioni dell’intervista rilasciata da Bergoglio, che nel corso dell’Angelus ha rilasciato altre dichiarazioni molto forti. Papa Francesco ha infatti ribadito che oroscopi e cartomanti non possono essere un punto di riferimento per i cristiani: “Il cristiano non crede alle superstizioni, come la magia, le carte, gli oroscopi o cose simili”.

Le parole di Papa Francesco

Non è la prima volta che Papa Francesco tuona contro coloro che affermano di predire il futuro, illudendo le altre persone. “Tra parentesi: tanti, tanti cristiani vanno a farsi leggere le mani: per favore…”, le parole del pontefice sul punto. Bergoglio già qualche anno fa, sempre nel corso di un Angelus, aveva evidenziato: “Quando non ci si aggrappa alla parola del Signore, ma per avere più sicurezza si consultano oroscopi e cartomanti, si comincia ad andare a fondo”. E se un cristiano si lascia influenzare da questo tipo di cose “vuol dire che la fede non è tanto forte”. E ancora, in occasione della visita in Africa di inizio anno, Papa Francesco parlò di stregoneria nella Repubblica Democratica del Congo: “Occultismo e stregoneria rinchiudono nei morsi della paura, della vendetta e della rabbia. Per favore, non lasciatevi affascinare da falsi paradisi egoisti, costruiti sull’apparenza, su guadagni facili o su religiosità distorte”.

