LA PREFAZIONE DI PAPA FRANCESCO SUL TEMA DELICATO DELLE TENDENZE OMOSESSUALI TRA PRETI E RELIGIOSI

Mentre il mondo intero prega e si stringe attorno a Papa Francesco per una pronta guarigione dal lungo ricovero presso il Gemelli di Roma, come abbiamo sempre raccontato in questi giorni, l’attività lavorativa e di responsabile della Chiesa mondiale non si è certo fermata. Così come la pubblicazione di testi siglati dal Papa non si è bloccata con la malattia, ed ecco che una prefazione in particolare ha sollevato interesse e qualche critica in quanto tratta il tema molto delicate delle tendenze omosessuali dei religiosi cattolici.

Durante il seminario, nel pieno del sacerdozio o del monacato o ancora per le suore religiose: il tema della vocazione è al centro dello scritto di Papa Francesco come prefazione al libro di una consultrice del Dicastero per il Clero, Chiara D’Urbano; un testo che però analizza il cammino religioso e l’orientamento sessuale, in particolare come possano unirsi la tendenza omoaffettiva e la vocazione religiosa. In tal senso, lo scritto del Santo Padre rimette al centro il fulcro di ogni vocazione, non chiudendo le porte a nessuno ma chiarendo che questo non toglie la presenza di eventuali peccati.

In primo luogo, scrive Papa Francesco nel testo anticipato oggi da “La Stampa”, il mondo ha sempre più bisogno che si venga testimoniato Dio come un amore che perdona e include, attraverso testimoni aperti e accoglienti: il Pontefice si concentra dunque sul capire come può essere davvero attraente la comunicazione del Vangelo, l’incontro con l’esperienza cristiana in ogni ambito della società umana. È un dono d’amore che colpisce, in cui imbattersi e che, liberamente, è possibile seguire: Dio, scrive ancora il Papa, non sceglie i propri “ministri” perché speciali o migliori, ma anzi viene e cercarli ad uno ad uno «bussando al nostro cuore difettoso». È proprio perché ha guardato la nostra natura umana che ci ha scelto, ognuno secondo le proprie vocazioni.

LA VOCAZIONE, LA CENTRALITÀ DEL CUORE E L’AMORE DI DIO CHE INCLUDE

È per questo che la chiave per carpire il senso ultimo della vocazione cristiana, compresa ovviamente quella sacerdotale e religiosa, è proprio il cuore: chi riesce ad accogliere e incontrare sono quei consacrati che fanno del cuore il vero propulsore di tutto, con coraggio e audacia nell’annunciare il Cristo. Di contro invece, chi non “intesa” sono quelle persone critiche che «hanno messo il cuore sotto chiave o sperimentano il vuoto nella loro vocazione».

È qui che allora potrebbero cercare “altro”, lasciando la centralità della fede e della vocazione e perdendosi nel peccato: Papa Francesco riconosce come da anni D’Urbano cerchi di accompagnare molti religiosi, consacrati e suore nel cammino verso il comprendere al meglio il proprio orientamento sessuale e interpersonale. In tal senso, il Santo Padre ricorda come i religiosi hanno vocazioni felici e realizzate solo se si fanno plasmare dalla Grazia di Gesù, solo se riescono a «lavorare sulla propria umanità originale e unica».

La prefazione di Papa Francesco non toglie quanto sostenuto dal Dicastero per la Dottrina della Fede con la nota “Fiducia Supplicans” (molto criticata da parte della Chiesa) e con i tanti interventi operati dal Santo Padre sul tema delicato dell’omoaffettività e delle vocazioni di religiosi omosessuali. Nell’autobiografia firmata dal vaticanista Fabio Marchese Ragona, Papa Francesco spiega come Dio ama tutti i propri figli, specie i peccatori, e non ritiene i vari religiosi in disaccordo con la Fiducia Supplicans come potenziali scismatici: di contro, ribadiva come la dottrina cristiana sul matrimonio non cambia, definendo impossibile l’unione cristiana omosessuale (diverso invece il caso delle unioni civili, di fatto approvate dalla Santa Sede).

Gesù nel suo andare incontro a tutti deve essere “imitato” dalla Chiesa di oggi, ad esempio andando ad abbracciare la comunità LGBTQ piuttosto che respingerla: è poi lo stesso Santo Padre a sollevare un “polverone” quando parla di non voler ammettere gay nei seminari, in quanto vi è già «troppa frociaggine». Dopo essersi spiegato, sottolineando di non voler offendere nessuno, ha comunque aggiunto che la Chiesa è aperta a tutti e per tutti e che il valore chiave per la vocazione è il cuore smosso da Cristo. Un cuore in cammino, come richiama nella prefazione del libro di Chiara D’Urbano: un cuore che rende preti e religiose persone felici e realizzate, proprio perché lasciati plasmare dalla Grazia divina.