“Papa Francesco verrà operato per sciatalgia”/ Media Spagna: “cancellati gli impegni”

Secondo la rivista spagnola “Vida Nueva” nei prossimi giorni Papa Francesco dovrebbe essere operato per sistemare i gravi problemi di deambulazione dovuti dalla continua infiammazione del nervo sciatico: dopo aver saltato le Celebrazioni di Capodanno e della scorsa domenica, la sciatalgia preoccupa e non poco lo staff del Santo Padre e per questo motivo potrebbe essere a breve urgente un intervento chirurgico per far sentire meno dolore al Pontefice nei suoi tanti impegni istituzionali, in primis il viaggio apostolico che terrà a marzo in Iraq.

«Un intervento chirurgico urgente per i dolori acuti provocati dal nervo sciatico», scrive l’autorevole settimanale spagnolo domani in edicola. Secondo quanto riportato poi dai “rumors” di Dagospia, sarebbero già stati cancellati tutti gli impegni di Papa Francesco a cominciare dalla tradizionale udienza al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, fissata per lunedì scorso.

PAPA FRANCESCO E I DIVERSI “RUMORS”

Assai diversa è invece la tesi riportata dal Messaggero a firma dell’informata vaticanista Franca Giansoldati: «Papa Francesco non dovrà sottoporsi a nessun intervento chirurgico per alleviare i dolori micidiali che ogni tanto lo funestano e che sono dovuti al nervo sciatico». Secondo le fonti in Vaticano riportate dal Messaggero, non sarebbe vere le notizie rimbalzare in ogni parte del mondo sull’operazione del Santo Padre: sarebbero infatti state già condotti serie di test medici e radiografie dai quali sono state escluse lesioni alla colonna vertebrale o altre complicanze più gravi. La diagnosi fatta al Papa riguarda dunque l’infiammazione cronica della sciatica da curare con nuovi cicli di fisioterapia e «una dieta ferrea per fargli perdere peso, almeno 7-8 chili al fine di alleggerirgli il carico sulle articolazioni interessate». Al momento dunque non vi sarebbero preoccupazioni particolari in Vaticano, se non per l’evoluzione di una sciatalgia che non sembra voler abbandonare Papa Francesco dalla guida quotidiana della Chiesa Cattolica.



