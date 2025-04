Proprio oggi – mercoledì 2 aprile 2025 – ricorre il 20esimo anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo II, nato come Karol Jozef Wojtyla è diventato uno dei pontefici più celebrati ed apprezzati dell’epoca moderna nonché terzo nella tradizione per durata del suo pontificato – ovvero ben 26 anni, 5 mesi e 17 giorni -, dopo solamente a Pio IX e a Pietro apostolo: tra queste righe per ricordare l’importanza di Giovanni Paolo II vogliamo recuperare la sua intera biografia dall’infanzia in Polonia caratterizzata già da una ferma fede, passando per la guerra, il pontificato e la morte; senza tralasciare neppure l’importantissima eredità ecclesiastica che si è lasciato alle spalle.

Partendo proprio dal principio, l’infanzia e la vita di Karol Wojtyla non sono state certo delle più felici: nato il 18 maggio 1920 in Polonia, dovette fin dall’età di nove anni affrontare il trauma della morte della madre, seguito – all’età di 12 anni – da quella del fratello, con il padre fermamente religioso che fece di tutto per permettergli la migliore delle istruzioni, accompagnata da un rapporto vivo ed intenso con la comunità ebraica locale.

Lo scoppio della guerra costrinse la famiglia di Papa Giovanni Paolo II a lasciare Cracovia, ma grazie al lavoro intrapreso come fattorino nel frattempo Wojtyla riuscì ad evitare la deportazione e a continuare i suoi studi; mentre l’ingresso in seminario arriverà solamente dopo la morte del padre nel 1942, anche se i realtà i potenziali dubbi sulla vita ecclesiastica vennero dipanati solamente dopo un brutto investimento nel 1944 che gli fece sfiorare la morte ed aprì il suo cuore al signore.

Biografia e carriera vaticana di Karol Wojtyla: nel 1978 venne eletto Papa, con il nome di Giovanni Paolo II

La carriera ecclesiastica di Karol Wojtyla – proseguendo nella sua biografia – fu piuttosto rapida perché dopo aver seguito il seminario fu ordinato sacerdote nel 1946 e nel 1958 divenne Vescovo Ausiliare a Cracovia; mentre nel 1967 venne ordinato Cardinale e prese parte al Concilio Vaticano II partecipando attivando – e in misura piuttosto ampia – alla stesura della costituzione conclusiva: proprio quell’esperienza lo rese una figura centrale nella chiesa del tempo e il 16 ottobre del 1978 venne eletto ufficialmente Papa, prendendo il nome – appunto – di Giovanni Paolo II.

Il pontificato di Papa Giovanni Paolo II fu caratterizzato da un’ampia partecipazione alla vita pubblica e a quella ecclesiastica con 104 viaggi apostolici in tutto il mondo, 146 visite pastorali in Italia, più di 17 milioni e 600 mila pellegrini incontrati nelle sue Udienze del mercoledì, ma anche con i 738 incontri con diversi Capi di Stato e con le 15 differenti assemblee sinodali organizzate; il tutto scandito da una florida attività ecclesiastica la cui eredità ancora oggi e quasi incommensurabile.

L’eredità ecclesiastica e gli ultimi anni di vita di Giovanni Paolo II

Tra le più importanti attività di Papa Giovanni Paolo II – lasciando da parte la sua biografia e la sua vita – si ricorda in particolare l’istituzione delle Giornate Mondiali della Gioventù: la prima fu nel 1985 con l’idea di avvicinare i giovani alla Chiesa e complessivamente ne ha celebrate 19 durante i suoi 27 anni di pontificato; mentre al contempo nel 1994 organizzò – più o meno sulla stessa falsa riga delle GMG – anche il primo degli Incontri mondiali delle Famiglie.

Importante durante gli anni di Papa Giovanni Paolo II fu anche il Grande Giubileo del nuovo millennio – organizzato, appunto nel 2000 – che ha dato il via al nuovo corso millenario della chiesa; così come tra i più importanti traguardi non possiamo non citare anche il riavvicinamento con il popolo ebraico, l’organizzazione dell’Anno della Redenzione, di quello Mariano e di quello dell’Eucarestia (tutti al fine di rinnovare spiritualmente l’istituzione ecclesiastica); mentre il suo è ricordato – ad oggi – come il pontificato nel corso del quale si sono contate il maggior numero di canonizzazioni e beatificazioni, con un totale di ben 482 santi ordinati.

Attorno al 1994 – purtroppo – le condizioni di salute di Papa Giovanni Paolo II iniziarono ad aggravarsi con un iniziale attacco di appendicite acute al quale seguì una diagnosi di Parkinson; mentre la sua ormai veneranda età nel 2002 gli rese difficoltoso camminare e muoversi autonomamente fino al ricovero del primo febbraio 2005 al quale seguì solamente più un breve affaccio su Piazza San Pietro in occasione della Pasqua e quel tragico respiro del 30 marzo nel successivo affaccio: morì sabato 2 aprile 2005 all’età di 84 anni con un profondo lutto che colpì l’intera comunità mondiale.