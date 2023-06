Papa Giovanni XXIII, chi era Angelo Giuseppe Roncalli/ Umili origini e profonda fede

Chi era Papa Giovanni XXIII: la famiglia e l’incontro con la fede di Angelo Giuseppe Roncalli

Papa Giovanni XXIII, chi era l’uomo che è sempre stato chiamato “il Papa buono”? Il suo nome era Angelo Giuseppe Roncalli, quarto figlio – di tredici – nato da Battista Roncalli e Marianna Mazzola il 25 novembre 1881 a Sotto il Monte, diocesi e provincia di Bergamo. A guidarlo nell’incontro con la fede, don Francesco Rebuzzini della parrocchia. La sua infanzia si svolge in una famiglia contadina ed è caratterizzata da anni di duro lavoro, ma anche da profondo impegno scolastico e dall’impronta ecclesiastica del suo pensiero.

Angelo Giuseppe Roncalli riceve la cresima il 13 febbraio 1889 e il mese successivo la Comunione. Nell’ottobre 1892 riesce a passare gli esami per l’ammissione alla terza ginnasio del Seminario di Bergamo, scuola a cui ebbe accesso grazie all’aiuto economico del parroco di Sotto il Monte e del conte don Giovanni Morlani, data la sua predisposizione allo studio. Non ancora quattordicenne, riceve l’abito talare e viene ammesso alla tonsura. Nel 1900 ottiene una borsa di studio e prosegue la sua formazione dal Seminario di Bergamo all’Apollinare. Nel 1904 completa di studi e viene ordinato sacerdote a Roma, in Santa Maria in Monte Santo a Piazza del Popolo. Nel 1905, Angelo Giuseppe Roncalli viene scelto come segretario dal nuovo vescovo di Bergamo, monsignor Giacomo Maria Radini Tedeschi, al cui fianco passerà i successivi dieci anni. Il futuro papa Giovanni XXIII ricopre questo ruolo fino al 1914 e collabora a numerose iniziative pastorali: Sinodo, redazione del mensile ‘La vita diocesana’, pellegrinaggi, diventa insegnante in Seminario di storia, patrologia, apologetica. Nel 1910, nel riordino degli Statuti dell’Azione cattolica, mons. Radini Tedeschi gli affida la sezione V (le donne cattoliche).

Angelo Giuseppe Roncalli, la Prima Guerra Mondiale e l’operato in Bulgaria, Turchia e Grecia

Angelo Giuseppe Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII, nel 1916 diviene cappellano militare in servizio negli ospedali militari di retrovia e coordinatore dell’assistenza spirituale e morale dei soldati nella Prima Guerra Mondiale. Nel 1921 viene chiamato a Roma da Benedetto XV come Presidente per l’Italia del Consiglio centrale della Pontificia Opera per la Propagazione della Fede, nel 1925 diviene vescovo e Pio XI lo nomina Visitatore Apostolico per la Bulgaria, dove rimane fino al 1934. Nel 1935 viene nominato Delegato Apostolico in Turchia e Grecia, e assiste alla devastazione della stessa Grecia durante la Seconda Guerra Mondiale. In quel periodo mette in salvo molti ebrei servendosi del “visto di transito” della Delegazione Apostolica e negli ultimi mesi di guerra si occupa dei prigionieri di guerra, curando la normalizzazione dell’assetto ecclesiastico in Francia.

Il 12 gennaio 1953 Angelo Giuseppe Roncalli viene creato Cardinale e il 25 dello stesso mese è promosso Patriarca a Venezia. Il suo operato in diocesi si distingue per la ricerca del contatto con i fedeli e le categorie professionali e confessionali: amministra personalmente la Cresima nelle parrocchie e visita i malati nelle case di cura e gli operai di Porto Marghera.

Angelo Giuseppe Roncalli è Papa Giovanni XXIII: l’elezione e l’innovazione del “Papa buono”

Il cardinale Angelo Giuseppe Roncalli diventa Papa Giovanni XXIII il 28 ottobre 1958 con la sua elezione che fin da subito gli consente di esprimere i temi portanti di quello che sarà il suo pontificato: la libertà dei popoli, la fine della corsa agli armamenti, la pace, l’ecumenismo, l’affermazione della natura pastorale del suo ministero. Impossibile non menzionare il Concilio Vaticano II, annunciato nella basilica di San Paolo il 25 gennaio 1959 con l’obiettivo di riesporre la dottrina tradizionale in modo più adatto alla sensibilità moderna, privilegiando la misericordia e il dialogo con il mondo anziché la condanna e la contrapposizione.

Angelo Giuseppe Roncalli, il “Papa Buono” Giovanni XXIII, muore la sera del 3 giugno 1963 come conseguenza di un cancro allo stomaco scoperto nel mese di novembre 1962. Il 3 settembre 2000 è dichiarato beato da Papa Giovanni Paolo II, alla fine di un lungo processo canonico. Infine, il 27 aprile 2014 Papa Giovanni XXIII è canonizzato da Papa Francesco insieme a Giovanni Paolo II.











