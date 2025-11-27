Oggi comincia il primo viaggio apostolico di papa Leone XIV, che lo porterà in Turchia, per i 1700 anni del Concilio di Nicea, e in Libano

Quello che si apre oggi in Turchia e in Libano, e che segna il debutto itinerante di Leone XIV, è un viaggio dal sapore simbolico, politico e culturale. La penisola anatolica, che ospiterà il pontefice per quattro giorni prima di cedere il passo al Paese dei cedri, è uno snodo ormai inevitabile per la geopolitica mondiale ed è la cornice storicamente più adeguata a celebrare degnamente i 1700 anni dal Concilio di Nicea che, sotto l’Impero di Costantino, diede una prima sistematizzazione alla fede della Grande Chiesa.

Oriente e Occidente, all’epoca ancora fortemente accomunati da un unico impero, si ritrovarono a Iznik per condannare Ario e proclamare la divinità di Cristo, sottolineandone – di riflesso – l’incarnazione. Una fede verticale, tutta protesa a Dio, e una fede nella storia, tutta protesa a Cristo: è questo ciò di cui si fa memoria quando si parla di Nicea.

Si tratta dei due poli che fino ad ora hanno guidato l’azione di papa Prevost, intento a fare ordine nella preziosa eredità del suo predecessore e certamente connotato da un tratto americano che ne identifica spesso orizzonti e scelte.

Leone XIV cerca infatti di recuperare tutta la verticalità del rapporto con Dio in termini di tradizioni, di regole e di legami profondi con ciò che è stato prima di noi e che ancora oggi vive in liturgie, forme e segni. Eppure, il successore di Bergoglio è ben di più che un semplice restauratore: egli guarda la storia come il luogo dove prende dimora Cristo e – da fedele agostiniano – concepisce il credere come un coinvolgimento personale con quella presenza, un coinvolgimento che trova terra fertile nella politica, nella rivoluzione dell’intelligenza artificiale, nella cultura e nelle opere sociali.

Dio e Cristo, la Trinità e l’umano: Nicea è un simbolo di questi primi mesi di pontificato ed è il cuore di un Giubileo che ha nella speranza il suo messaggio più importante. Perché non sono gli uomini che costruiscono il futuro, ma sono gli uomini che aderiscono continuamente al Signore Risorto, il quale – mattone dopo mattone – erige l’edificio del tempo nel quale tutti noi passiamo.

E dove passa anche Erdogan, che ha reso la Turchia un ponte verso le repubbliche centroasiatiche che, per la prima volta, scorgono nella fratellanza col Sultano una possibilità di smarcarsi dallo Zar di Mosca. L’Europa arriva alle terre di Tamerlano, e al gas che esse custodiscono, attraverso l’Anatolia e, a questo punto, poco importa che il processo di integrazione europea di Ankara si sia interrotto: la Turchia gode di uno statuto proprio che la rende centrale sia nell’asse est-ovest che in quello nord-sud, capace di rivelarsi decisiva nei rapporti col Medio oriente e con i Balcani, costruendo una rete su cui oggi viaggiano possibilità di pace, interazioni fra i popoli e rapporti con Cina, Russia e Israele.

Leone si fa pellegrino nell’antica Costantinopoli non solo per incontrare il patriarca Bartolomeo, ma anche per ritagliare per la Chiesa un’interlocuzione privilegiata con quella nazione, un’interlocuzione che possa dare alla Segreteria di Stato del Vaticano nuovi margini di manovra per la tutela della pace e il dialogo con tutte le genti che stanno al di là del Bosforo.

Politica e cultura dunque si incontrano, in un intreccio di confessioni religiose che porteranno il pontefice a confrontarsi con autorità islamiche ed ebraiche, ad abbracciare ortodossi e armeni, a porre il papato nel crocevia di una storia che si gioca sempre più lontano dal Mediterraneo ma che dell’eredità di quel mondo non può fare a meno.

Prevost arriverà in questo groviglio di culture armato solamente della propria fede e accompagnato dalla Lettera apostolica In unitate fidei che recentemente ha voluto redigere per preparare i tanti incontri di questo pellegrinaggio all’insegna di Nicea.

Indifferenza, secolarismo e cultura dell’esclusione sono, nella lettera di Leone, i tre pericoli che minano qualunque posizione realmente religiosa, atteggiamenti che riducono l’altro alla sola realtà materiale e che portano la fede a essere qualcosa di utilitaristico, di lontano dalla vita e dalle aspirazioni dell’uomo: si crede quando serve, si crede se serve.

Per il papa, la risposta a queste derive non è l’arroccarsi in posizioni rivendicative o di retroguardia, ma la costruzione paziente di quell’amore alla diversità che il successore di Pietro testimonierà in tutti i suoi spostamenti e in tutti i suoi dialoghi.

In questo senso, il cammino nella penisola turca sarà profetico, figlio della memoria del primo credo dei cristiani, ma anche aperto ad una complessità che è la cifra non solo di questi giorni che il capo della Chiesa vivrà lontano da Roma, ma della Turchia tutta. Una complessità che, a ben vedere, è nel mondo perché è nel cuore di ognuno di noi, chiamati a diventare pellegrini in un’umanità che – mai come oggi – ha bisogno di essere totalmente abitata e redenta.

