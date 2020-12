Papa indice l’Anno di San Giuseppe/ “Abbiamo bisogno di padri”. Dono indulgenze

Un Papa che indice un anno speciale per i papà: nella Lettera Apostolica “Patris corde” nel 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa universale, Papa Francesco indice l’Anno di San Giuseppe fino all’8 dicembre 2021. L’annuncio avviene 150 anni dopo la dichiarazione su San Giuseppe Patrono della Chiesa, quel «Padre amato, padre nella tenerezza, nell’obbedienza e nell’accoglienza; padre dal coraggio creativo, lavoratore, sempre nell’ombra». Fu Pio IX con il decreto “Quemadmodum Deus” a firmare quel titolo così importante per la storia della Chiesa e dell’umanità, oggi ricordato dal Santo Padre Francesco: «In San Giuseppe, Gesù ha visto la tenerezza di Dio, quella che ci fa accogliere la nostra debolezza, perché è attraverso e nonostante la nostra debolezza che si realizza la maggior parte dei disegni divini. Solo la tenerezza ci salverà dall’opera del Maligno». Nella Lettera che “avvia” l’anno speciale dedicato a San Giuseppe, Papa Francesco ribadisce «tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in seconda linea hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e di gratitudine».

COSA PREVEDE L’ANNO SPECIALE INDETTO DA PAPA FRANCESCO

Per celebrare questa ricorrenza la Penitenzieria Apostolica concede da oggi fino all’8 dicembre 2021 speciali indulgenze per via dell’Anno di San Giuseppe: «Tutti i fedeli avranno così la possibilità di impegnarsi, con preghiere e buone opere, per ottenere con l’aiuto di San Giuseppe, capo della celeste Famiglia di Nazareth, conforto e sollievo dalle gravi tribolazioni umane e sociali che oggi attanagliano il mondo contemporaneo». Come scrive ancora Papa Francesco, «il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi vuole usare il possesso dell’altro per riempire il proprio vuoto; rifiuta coloro che confondono autorità con autoritarismo, servizio con servilismo, confronto con oppressione, carità con assistenzialismo, forza con distruzione». Un Padre consapevole che rinuncia alla tentazione di «vivere la vita dei figli», spalanca spazi all’inedito, commenta il Papa: «Ogni figlio porta sempre con sé un mistero, un inedito che può essere rivelato solo con l’aiuto di un padre che rispetta la sua libertà. Un padre consapevole di completare la propria azione educativa e di vivere pienamente la paternità solo quando si è reso ‘inutile’, quando vede che il figlio diventa autonomo e cammina da solo sui sentieri della vita».



