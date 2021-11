Papà Katia Ricciarelli, chi è?/ “Si comportò male, mamma non voleva lo incontrassi”

Nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2021, Katia Ricciarelli potrebbe ricordare alcuni aspetti della sua vita, come il rapporto mancato con suo padre. Tracciando la linea della vita. la cantante si è raccontata dall’infanzia fino ai giorni nostri, momento durante il quale potrebbe aver toccato l’argomento riguardante l’abbandono del suo papà. Un argomento che toccò in un’intervista rilasciata qualche anno fa a Silvia Toffanin a Verissimo.

In quell’occasione la Ricciarelli svelò di aver visto suo padre soltanto una volta in tutta la sua vita e per puro caso. “Mio padre l’ho visto una sola volta, perché andai a cantare in un ospedale e lui era ricoverato lì, stava morendo.” svelò in quell’occasione la cantante, spigando che “Io non sapevo fosse lui.”

Katia Ricciarelli e la scoperta dell’identità del suo papà: “Mamma rimase di stucco”

La grande scoperta arrivò qualche tempo dopo, quando Katia Ricciarelli, tornata a casa da mamma Molara, le mostrò una foto che la lasciò di sasso. “Quando andai lì ci fecero poi una foto con gli ammalati e io per caso la feci vedere a mia mamma che rimase di stucco. – ammise a Verissimo la cantante, spiegando che – È stata una cosa talmente non voluta… Lei non voleva assolutamente che io lo vedessi e che lui soprattutto non vedesse me perché si era comportato in maniera non corretta. Lui aveva capito che ero io, io no.” Sin dalla nascita però Katia ha sempre portato il cognome della madre e non quello del padre: “Io porto il cognome della mia mamma, è giusto così.”, svelò alla Toffanin.

