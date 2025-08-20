Il padre di Papa Leone XIV fu un eroe dello sbarco in Normandia, documenti della marina militare statunitense confermano il ruolo da ufficiale nel 1944

Il padre di Papa Leone XIV, Louis Marius Prevost, fu tra gli eroi dello sbarco in Normandia, l’operazione militare statunitense del 6 giugno 1944, che segnò l’inizio della liberazione dal nazifascismo. I documenti ufficiali, pubblicati da Tv2000, mostrano che da soldato fu mandato in Europa, per prendere parte alla missione Overlord insieme ad altri 160 mila soldati non solo americani ma anche britannici e canadesi, partecipando al celebre D-Day, tappa cruciale della Seconda Guerra Mondiale, al quale contribuì da ufficiale della U.S. Navy.

Si era arruolato nel 1943, come mostrano le carte dell’archivio nazionale americano di St. Louis in Missouri, dopo aver completato l’accademia Midshipmen’s School di New York a 23 anni. Successivamente arrivò anche la promozione a tenente di vascello e un completamento professionale con la soddisfazione del certificato “di soddisfazione di servizio”, conferito nel 1946 dal presidente statunitense Harry Truman e dal segretario della Marina James Vincent Forrestal.

La storia di Louis Marius Prevost, padre di Papa Leone XIV e ufficiale della Marina durante lo sbarco in Normandia

Louis Marius Prevost, padre di Papa Leone XIV, nacque nel 1920 e la sua storia militare, reperita negli archivi di stato della Marina, fu segnata dall’evento dello sbarco in Normandia, al quale partecipò da ufficiale. In seguito, dopo i riconoscimenti e l’esperienza all’estero, tornò negli Stati Uniti dove si stabilì da ex tenente ritirato nel 1956. Qui si impegnò in nuovi progetti professionali diventando preside del distretto scolastico di Brookwood e lavorando come catechista presso una scuola elementare.

La sua vita fu segnata anche dalla fede, come emerge dalle lettere trovate nella domanda di arruolamento all’esercito, tra le quali spicca quella del parroco della Chiesa di San Tommaso Apostolo di Kimbark Avenue, Padre Murphy, che all’epoca lo raccomandava scrivendo: “È un buon cattolico e un giovane di buon carattere e abitudini stabili“. Sposato con Mildred Agnes Martinez nel 1949, con la quale ebbe tre figli, uno di questi è Robert Francis, eletto poi Papa l’8 maggio 2025, una data particolarmente simbolica, visto che segna esattamente l’anniversario degli 80 anni dal Victory Day, il giorno ufficiale della capitolazione della Germania nazista.