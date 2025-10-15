Alla fiera del libro di Francoforte è stato annunciato un libro inedito di Papa Leone, il primo scritto dallo stesso quando non era ancora Pontefice

Decisamente a sorpresa, è stata annunciata la pubblicazione di un nuovo libro scritto dal Santo Padre, Papa Leone XIV. L’annuncio è arrivato oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, in occasione della Fiera del Libro di Francoforte, e riguarda un’opera che lo stesso papa Leone ha scritto nei mesi precedenti, quando non era ancora stato eletto pontefice successore di Papa Francesco.

Si tratta di un libro pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana, che racchiude le meditazioni e gli scritti di Prevost nel periodo 2001-2013, quando era superiore dell’Ordine agostiniano. Il libro si chiama “Liberi sotto la grazia. Scritti e meditazioni 2001-2013”, ma non è stata indicata una data di pubblicazione precisa, né tantomeno il prezzo, con la casa editrice che si è limitata a dire che il volume sarà in commercio indicativamente durante la primavera dell’anno prossimo, quindi fra marzo e giugno 2026.

PAPA LEONE, LIBRO INEDITO SUL SUO PERIODO DA PRIORE

Forse non tutti sanno che papa Leone XIV è stato a capo dell’Ordine agostiniano proprio nel periodo di cui sopra, dal 2001 al 2013, e nel corso di quegli anni ha spesso e volentieri fatto visita ai conventi dei confratelli, tenendo numerosi seminari e discorsi, così come presso la sede centrale dell’ordine a Roma.

Si tratta di un libro importante, quello annunciato oggi in Germania, in quanto, a differenza degli altri papi che hanno preceduto Prevost, quest’ultimo non aveva ancora scritto alcun libro, e l’unico suo testo restava quindi la tesi di dottorato scritta in giovane età. Ecco perché gli addetti ai lavori considerano questo volume assolutamente rilevante e in grado di spiegare meglio l’orientamento teologico di quello che è il primo papa appartenente all’ordine agostiniano. Concorde Vatican News, secondo cui, grazie a questo testo, sarà possibile approfondire la spiritualità del nuovo Pontefice attraverso le sue riflessioni, meditazioni, omelie e interventi.

PAPA LEONE, LIBRO INEDITO SARA’ PUBBLICATO IN ITALIANO

Per chi fosse interessato, il libro sarà pubblicato anche in lingua italiana, anche se, come detto sopra, non vi è ancora una data precisa. Joseph Lawrence Farrell, l’attuale priore dell’Ordine agostiniano, ha commentato dicendo che questo volume permette di comprendere meglio i temi trattati dal suo predecessore, oggi capo della Chiesa, mentre Lorenzo Fazzini, il responsabile editoriale della Libreria Editrice Vaticana, ha spiegato che grazie a questo testo si potrà scoprire meglio il “lato” agostiniano di Prevost: “Un volume molto atteso dai lettori di tutto il mondo”.

Proprio il Santo Padre, oggi, è stato accolto da un bagno di folla a piazza San Pietro, in occasione di un’udienza a cui hanno partecipato più di sessantamila fedeli. Prevost si è rivolto così alle persone presenti, chiedendo “l’intercessione di san Giovanni Paolo II”, definendolo poi “testimone di speranza e guida dei giovani”, nonché fonte di ispirazione per educatori, insegnanti e catechisti, che possano collaborare alla formazione delle coscienze delle nuove generazioni.