LA LEZIONE DI PAPA LEONE XIV NELL’ANGELUS DA CASTEL GANDOLFO

La domanda centrale del Vangelo è quella che viene fatta a Gesù: «cosa fare per ereditare la vita eterna?», noi abbiamo desiderio di salvezza libero da fallimento, male e morte. La speranza dell’umanità è un “bene da ereditare”, e non so può conquistarlo con la forza: così Papa Leone XIV spiega nell’Angelus da Castel Gandoffo dove in migliaia sono giunti per questa domenica calda di luglio, appena dopo la Santa Messa celebrata in diretta video Rai 1.

Ebbene, per ricevere il dono di Dio serve seguire la sua volontà, ovvero amando il prossimo come noi stesso: «così corrispondiamo all’amore del Padre, ovvero la legge di vita che Dio per primo pratica verso di noi amandoci con tutto sé stesso nel Figlio Gesù». Non serve «ingannare la morte ma seguire la vita», aggiunge Papa Leone XIV invitando ad essere sempre portatori di pace seguendo la regola suprema di ogni istanza sociale, ovvero il «prendersi cura degli altri».

Dopo la recita dell’Angelus in piazza della Libertà, e dopo aver ricordato che l’amore di Dio non pretende mai e ama il prossimo come fosse se stesso («sull’esempio di Gesù anche noi siamo chiamati a portare speranza e consolazione, specie verso chi è deluso e scoraggiato»), Papa Leone XIV ha abbracciato idealmente l’intera piazza di Castel Gandolfo: «vi ringrazio per la calorosa accoglienza».

LA “RIVOLUZIONE DELL’AMORE” RICHIAMATA DAL PAPA NELLA SANTA MESSA DI OGGI: “POPOLI SPOGLIATI DALLA GUERRA”

La preghiera per la pace resta salda e ribadita, con l’augurio a tutti di interrompere le violenze e assistere chi si trova devastato da povertà e conflitti, i temi attraversati già pochi minuti prima nell’omelia della Santa Messa da Castel Gandolfo. Nella cornice della parrocchia di San Tommaso da Villanova, Papa Leone XIV ha voluto condividere con i tanti presenti la gioia per la vita cristiana nel prendersi cura del prossimo come di se stesso. Paragonando la vita di oggi alla parabola del buon samaritano, il Santo Padre sfida l’intera umanità nella descrizione di indifferenza, compassione e amore.

Esiste un vedere distratto, un guardare senza lasciarsi toccare dalla realtà, ed esiste anche un altro vedere, «con gli occhi del cuore, con uno sguardo più profondo, con un’empatia che ci fa entrare nella situazione dell’altro». Il buon samaritano è la piena immagine di Gesù, ovvero il Figlio eterno che il Padre ha voluto inviare nella storia per guardare l’umanità con gli occhi del cuore e della compassione.

Gesù non è nient’altro che quell’unica, vera, rivoluzione dell’amore che tanto necessitiamo oggi di riscoprire: Cristo guarisce amandoci, scoprendo così che tanto noi quanto il nostro prossimo può essere realmente salvato con il dono dell’amore e della compassione, «oggi c’è bisogno di questa rivoluzione dell’amore».

Come sottolineava Benedetto XVI, citato da Papa Leone nell’omelia della Santa Messa da Castel Gandolfo, il buon samaritano non chiede dove arrivano i propri doveri di “solidarietà” né si interroga sui vari meriti per ottenere la vita eterna, accade qualcosa di molto più semplice ovvero «gli si spezza il cuore». L’essere amato fa riscoprire la dinamica della cura del prossimo, del lasciarsi turbare dal problema dell’altro, senza lasciar passare con indifferenza il male che vediamo ogni giorno davanti.