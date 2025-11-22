Papa Leone XIV ha accettato le dimissioni di monsignor Rafael Zornoza Boy: l'ex Vescovo spagnolo è accusato di abusi sessuali

Sono state accolte il queste ore da Papa Leone XIV le dimissioni di monsignor Rafael Zornoza Boy, dal 2011 vescovo della diocesi spagnola di Cadice e Ceuta e coinvolto da alcuni mesi in feroci accuse di abusi sessuali – ci torneremo tra un attimo – mosse originariamente da un’inchiesta giornalistica del quotidiano El País: accuse gravi e che (quasi ovviamente) lo stesso monsignor Rafael Zornoza Boy ha sempre fermamente rigettato, pur dicendosi pronto a collaborare con le autorità vaticane.

Al di là dell’ex vescovo sollevato dal suo incarico, secondo il bollettino ufficiale della Santa Sede, sempre in queste ore Papa Leone XIV ha anche accolto le dimissioni del vescovo indonesiano Fransiskus Kopong Kung, sostituendolo con il docente, formatore e Reverendo Sacerdote (ora nominato Vescovo) Yohanes Hans Monteiro; oltre ad accogliere il trasferimento dal Congo all’Algeria del Nunzio Apostolico Javier Herrera Corona e a nominare Vescovo Ausiliare di Cuttack-Bhubaneswar (in India) monsignor Rabindra Kumar Ranasingh.

Chi è monsignor Rafael Zornoza Boy: figura di spicco in Spagna, accusato di presunti abusi sessuali negli anni ’90

Tornando a noi, non è effettivamente chiaro se le dimissioni di monsignor Rafael Zornoza Boy siano legate effettivamente all’accusa di abusi mossa nei suoi confronti – non se ne fa alcun riferimento nel bollettino vaticano -, oppure al semplice fatto che abbia recentemente (o, meglio, lo scorso luglio) compiuto 76 anni, superando i canonici 75 che normalmente comportano il pensionamento delle figure ecclesiastiche di alto rango.

D’altra parte, è certo che fino a poco fa monsignor Rafael Zornoza Boy fosse tra le figure di spicco della chiesa in Spagna: entrato in Seminario a Madrid in giovanissima età, nel 1975 (all’età di 26 anni) assunse il suo primo incarico ufficiale in qualità di vicario nella parrocchia di San Jorge con una scalata rapida e costante che l’ha portato alla nomina di Vescovo a Mentesa già nel 2005 – da parte dell’allora Papa Benedetto XVI – e poi a quella di Vescovo di Cadice e Ceuta nel 2011, ricoperta fino a poche ore fa.

A gettare discredito sulla figura di monsignor Rafael Zornoza Boy ci ha penato qualche settimana fa – il 10 novembre – un’ampia inchiesta del quotidiano El País che avrebbe raccolto la testimonianza di un ex seminarista che negli anni ’90 avrebbe subito ripetuti abusi dall’ex Vescovo: il caso attualmente non è più perseguibile dalla legge civile spagnola, ma è stata la Rota della Santa Sede ad avviare un’indagine che potrebbe – ovviamente nel caso in cui le accuse fossero confermate – a un processo canonico.