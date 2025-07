Il saluto di Papa Leone XIV al Giubileo degli influencer in Vaticano: “la pace viene da Cristo e serve a riparare un mondo dilaniato di guerre”

LA COMUNIONE E LA PACE PER RIPARARE LE RETI STRAPPATE: L’INVITO DI PAPA LEONE XIV AGLI INFLUENCER

L’annuncio di pace, in un mare di “frivolezze” e con “l’arma” della comunione fraterna con cui sfidare un mondo altrimenti dilaniato dalle guerre: è un lungo saluto quello che Papa Leone XIV ha donato ai tanti giovani in Basilica di San Pietro questa mattina per la Santa Messa del Giubileo degli influencer e dei missionari digitali: dopo l’omelia intensa del cardinale Tagle, prima delle benedizione l’arrivo (a sorpresa) del Santo Padre vede uno “schizzare” degli smartphone in alto per catturare ogni momento del discorso di Prevost.

Parolin: “soluzione è riconoscere la Palestina”/ “Caos Cisgiordania non aiuta. Israele non ripeta gli errori”

La missione della Chiesa, spiega Papa Leone XIV parlando con i giovani e i rappresentanti della comunicazione digitale mondiale, è l’annuncio della pace nel nome di Cristo: «La pace che viene dal Signore, che ha vinto la morte, che ci porta il perdono di Dio», netto, schietto e semplice al contrario di tanti giri di parole e ampollosi irenismi buonisti. Una pace che possa essere annunciata in ogni luogo e verso tutti, in quanto indica «la via dell’amore» partendo dall’assunto evangelico di Gesù che invita i propri discepoli ad andare nel mondo per «riparare le reti strappate».

Papa Leone XIV: “Dio non volta le spalle neanche se falliamo”/ “Ogni persona ha dignità: negoziate la pace!”

Serve ricucire un’umanità e un mondo sempre più strappati da guerre, violenze e inimicizie: il “mandato” che viene citato più volte dal discorso del Santo Padre agli influencer è quello dunque di annunciare la pace cristiana anche nei luoghi di guerra per comunicare ai cuori svuotati dalle violenze «il senso stesso dell’esistenza». «Siate agenti di comunione», spiega Papa Leone XIV, capaci di riparare e di rompere al contempoogni logica sterile di «polarizzazione e divisione».

DAL GIUBILEO DEGLI INFLUENCER AI GIOVANI: “VERITÀ E BELLEZZA, NO FRIVOLEZZE E FAKE NEWS”

Nell’ultimo atto ufficiale prima dell’inizio del Giubileo dei Giovani, al via questa sera con la Santa Messa celebrata da mons. Fisichella in Piazza San Pietro (e che si chiuderà con la Veglia di Preghiera e la Santa Messa a Tor Vergata il 2-3 agosto 2025), Papa Leone XIV invita gli influencer a fare piena attenzione al mondo di “frivolezze” e di falsità che albergano la comunicazione social e mediatica.

Santa Messa Rai 1 oggi 27 luglio 2025/ Diretta video in Basilica Trastevere. Angelus con Papa Leone XVI

Occorre rendere sempre più “virali” tanto la luce della verità quanto la bellezza, le uniche “armi” in mano ai cristiani al giorno d’oggi per testimoniare davvero la pace fraterna che nasce da Cristo: occorre «nutrire di speranza» tutte le reti sociali e digitali che vengono frequentate dai tanti influencer giunti oggi a Roma per il loro Giubileo, per poter ritrovare quel gusto di spiritualità e interiorità che alberga in ogni cuore umano. Come sottolineava anche Papa Francesco durante il suo Pontificato, serve andare ai confini esistenziali per riconoscere quel cuore desideroso di felicità, che ha sete di esistenza e di libertà.

Serve un umanesimo cristiano che possa nutrire di cultura questo mondo, esaltando la bellezza della fraternità pur dentro un linguaggio che al giorno d’oggi tende a mettere distanza tra le genti: per il Pontefice, «dobbiamo sulla coerenza della nostra testimonianza, sulla capacità di ascoltare e di parlare; di capire ed essere capiti».

Nella vita vera come nel web, occorre lasciar cadere tutte le maschere che utilizziamo per coprire le nostre emozioni e i nostri desideri: serve ricordarsi che solo una rete liberante d’amore, fondata sull’amicizia umana, può davvero far respirare il cuore di ogni persona. Per poter vincere realmente la logica mondana, conclude Papa Leone XIV, occorre che tutti tengono lo sguardo fisso su Cristo, «contro ogni frivolezza e fai news, siate agenti di comunione» contro l’egocentrismo e l’individualismo.

#Giubileo #LeoneXIV #PapaLeoneXIV

Il Santo Padre agli influencer e missionari digitali: “questa è la missione della Chiesa: annunciare al mondo la pace!” pic.twitter.com/Y0rQDAfHhT — L’Osservatore Romano (@oss_romano) July 29, 2025