L'appello di pace di Papa Leone XIV nella sua prima intervista tv (video Tg1 integrale): “fermiamo le armi, costruiamo la pace insieme”

LA PRIMA INTERVISTA TV DI PAPA LEONE XIV NELL’INEDITO SCENARIO DI RADIO VATICANA: ECCO COSA HA DETTO AL TG1

È la prima intervista mondiale di Papa Leone XIV da quando ormai un mese e mezzo fa è apparso dalla Loggia delle Benedizioni in Vaticano: con un mondo in fiamme e una pace che appare ancora lontanissima, il Santo Padre insiste sul tema della concordia e della comunione da uno scenario alquanto inedito. In mezzo ai campi attorno al Centro trasmittente della Radio Vaticana presso Santa Maria di Galeria – dove Papa Francesco ha impostato i lavori per il primo impianto fotovoltaico che renderà del tutto indipendente lo Stato della Santa Sede dal punto di vista energetico – le parole di Leone XIV colpiscono per pragmatismo e al contempo cura per l’intero creato.

Dallo stupore per trovarsi nel luogo dove viene trasmesso in tutto il mondo le trasmissioni di Radio Vaticana («l’ho sentita dovunque dall’Africa alle montagne dell’America Latina»), Papa Leone XIV ringrazia l’opera e i messaggi che vengono trasmessi da questa “antenna sul mondo” che l’opera delle telecomunicazioni della Chiesa Cattolica, «trovavo le notizie, una bella parola».

Il Pontefice ha poi ringraziato anche l’impegno del Santo Padre che lo ha preceduto al Soglio Pontificio nell’opera prima in tutto il mondo, ovvero uno Stato estero che diviene autosufficiente con energia pulita: «bisogna veramente avere cura di tutto il mondo», e su questo Papa Bergoglio lo ha insegnato e curato con enorme chiarezza, aggiunge Prevost. L’impegno per l’ambiente va però inserito in un concetto molto più ampio, come incarnava perfettamente Papa Ratzinger nella sua cura costante per l’ecologia integrale: ambiente e umanità, terra e persone, insieme per condividere l’immensa e delicata creato generato da Dio.

L’APPELLO DI PACE DI LEONE XIV E L’AFFONDO SUL CONCETTO DI COMUNIONE

Papa Leone XIV sull’ecologia integrale ha fin da subito riconosciuto i grandi meriti dei due Pontefici che lo hanno preceduto, e lo rivedeva anche dallo sguardo attento e lieto nel girare dentro e fuori il Centro dove si sta mettendo a punto l’impianto foto-agrivoltaico per raggiunger l’autonomia energetica dell’intero Stato del Vaticano.

Quello però che Papa Leone XIV tiene a ribadire in più passaggi nella sua video intervista ad Ignazio Ingrao del Tg1 è l’invito a tutti, ma davvero tutti, per un impegno effettivo nella costruzione della pace: comunione con il creato, con il prossimo, per insegnare che la pace non è “teoria” ma può essere una vera realtà solo se si opera assieme e per un obiettivo comune.

Davanti alle telecamere del Tg1 Papa Prevost rinnova questo appello per cercare in comunione «tutti insieme la pace», evitando «a tutti i costi l’uso delle armi». Lo strumento privilegiato della Chiesa è sempre il dialogo, affinché nessuno minacci l’esistenza dell’altro tra terrore nucleare, violenze e bombardamenti. Come ha di recente spiegato al Corpo Diplomatico e alla Segreteria di Stato (con in testa il Cardinale Parolin), l’opera di dialogo e diplomazia della Chiesa di Cristo mai come ora può rappresentare un organo fondamentale per invitare tutti a ragionare davanti all’insensatezza della guerra.

Ancora nell’intervista al Tg1 fuori dal Centro di Radio Vaticana, Papa Leone XIV richiama le nazioni e i popoli ad un confronto assieme per cercare le vere soluzioni al dramma della guerra, «che così tanti innocenti uccide ogni giorno». Dal Medio Oriente all’Ucraina, dal Sud-Est Asiatico all’Africa fino in Sud America, per il Santo Padre «bisogna sempre promuovere la pace».