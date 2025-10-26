Le parole di Papa Leone XIV per il Giubileo delle Equipe Sinodali: l'omelia e l'Angelus per una Chiesa più umile e che costruisca la pace fraterna di Dio

PAPA LEONE XIV NEL SOLCO DEL VANGELO PER UNA CHIESA UMILE E NON IMMERSA NEL POTERE MONDANO

Per una Chiesa dell’umiltà e contro ogni logica di potere, nel solco del Vangelo di Cristo e non di imprecisati “valori pauperisti” che rischiano al contrario di mietere gli stessi problemi dei clericalismi: Papa Leone XIV ricorda tutto questo nel doppio appuntamento di questa domenica 26 ottobre 2025, capitolo finale del Giubileo delle Equipe Sinodali e degli Organi di Partecipazione – ovvero la Santa Messa e il successivo Angelus – in Piazza San Pietro.

Invitando tutti i presenti, in arrivo da ogni Diocesi del mondo, a porsi come «costruttori di pace», il Santo Padre riflette sul valore centrale del mistero di fede: la Chiesa non è infatti una istituzione religiosa “normale”, né si identifica con strutture, gerarchie o centri di potere, ma resta e resterà sempre il segno più tangibile dell’unione tra l’umanità e il Signore. Un progetto che sorge in amore e per amore, e che è la vera centralità della pace incarnata da Cristo: se si è un’unica famiglia umana, dove tutti si è amati e figli, la guerra è la più lontana delle conseguenze.

Riflettendo sulle effettive equipe dei vari Sinodi della Chiesa svolti in questi anni a livello locale e in Vaticano, Papa Leone XIV si sofferma sull’espressione di una Chiesa che sempre più deve tendere a non rispondere «a logiche di potere», ma recuperando quelle d’amore e di fraternità. Contro ogni logica “mondana”, la Chiesa deve recuperare l’autentica vita spirituale che possa donare a tutti l’annuncio sull’essere figli di Dio.

LA PREGHIERA PER IL MESSICO E CONTRO LA SOFFERENZA DEI BAMBINI VITTIME DI GUERRE: LE PAROLE ALL’ANGELUS

Il Santo Padre nell’omelia della Santa Messa per il Giubileo delle Equipe Sinodali ha poi aggiunto che una comunità cristiana fondata sull’io e non sul “noi” trasforma di una continua divisione che esalta il potere e non il messaggio di fede: «nella Chiesa, prima di qualsiasi differenza, siamo chiamati a camminare insieme alla ricerca di Dio, per rivestirci dei sentimenti di Cristo».

Più libertà e umiltà, contro il desiderio di “opporsi” alla volontà di Dio: essere una Chiesa sinodale, ha ricordato anche Papa Francesco al termine del Sinodo dei vescovi poco più di un anno fa, significa riconoscere di non “possedere” alcuna verità di vita, ma la ricerca comune di quella verità che ci viene incontro «guidando un cuore inquieto e innamorato da Cristo». Concludendo l’omelia, Papa Leone XIV ha aggiunto come l’impegno per costruire una Chiesa del genere è unita al percorso di fede maturato nel cristianesimo, dove ci si riscopre «attratti da Cristo» e proprio per questo «protesi verso il mondo», mai viceversa.

Nel successivo Angelus, rivolto all’intera cristianità, il Pontefice ha ricordato da vicino le vittime della brutale calamità naturale in Messico con l’alluvione che sta costringendo interi paesi e villaggi a scappare dalla furia del maltempo: così come prosegue la preghiera di Papa Leone XIV per la pace in questo mese dedicato alla recita del Santo Rosario, con l’intercessione della madonna per tutti «i bambini che soffrono la guerra», assieme a tutte le altre vittime innocenti.

Ultimo appuntamento della giornata domenicale con Papa Leone XIV è atteso in questi minuti sempre in San Pietro per la Santa Messa di ordinazione episcopale per il nuovo arcivescovo di Villamagna, nonché nunzio apostolico in Iraq, mons. Miroslaw Stanislaw Wachowski.