“SALE IL PIANTO PER I BIMBI A GAZA. FERMATE OVUNQUE LA GUERRA, ANCHE IN UCRAINA”: PAPA LEONE XIV RINNOVA LA DISPONIBILITÀ ALLA PACE

Che un Pontefice richiami il mondo intero alla pace, che Papa Leone XIV lo faccia ad ogni discorso e cerimonia sarà anche una “normalità” per la Chiesa di Cristo ma rappresenta l’unica cosa davvero importante in questo contesto internazionale inquietante: chiedere di fermare la guerra, proporsi e proporre la Chiesa come continuo “strumento” di pace, agire assieme al Segretario di Stato in Vaticano Parolin per pressare ONU e G7 affinché si possa realmente portare al tavolo delle trattative i vari contendenti in guerra.

Questo e molto altro Papa Leone XIV ha fatto intendere stamane nella seconda Udienza Generale in Piazza San Pietro dopo la sua elezione: nella catechesi dedicata alla figura del Samaritano, il concetto della compassione torna e ritorna più volte anche negli appelli lanciati in tutte le lingue al termine dell’Udienza. A partire dal popolo ucraino, passando per il dramma di Gaza e intendo per tutti gli altri civili costretti da odio e violenze altrui a incontrare ogni giorno la morte: «fermate ogni guerra!».

Davanti alle storture di un conflitto come quello tra Ucraina e Russia, non desiste l’intento del Pontefice nell’invocare una reale pacificazione prima di tutto umana («prima che credenti siamo chiamati ad essere umani») e che ponga fine ad ogni ignobile violenza contro popolazione inerme: rivolgendosi all’Ucraina e al suo popolo, dopo i raid russi degli ultimi giorni, il Papa assicura la piena vicinanza e la preghiera per le tante vittime. Il rinnovo dell’appello di pace per aprire il dialogo permane con la Chiesa in prima linea: in più Leone XIV chiama l’intera cristianità ad unirsi in preghiera per la pace in Ucraina e per ogni teatro di guerra nel mondo.

Ma il Santo Padre si concentra anche sulla Striscia di Gaza e sul dolore enorme che si leva verso Dio con «il pianto di papà e mamme che stringono i propri bambini senza vita»: Papa Leone XIV deplora il continuo spostamenti del popolo palestinese alla ricerca di cibo e riparo sicuro dai bombardamenti della guerra Israele-Hamas, rinnovando l’appello di cessate subito il fuoco (per lo Stato ebraico) e di liberare tutti gli ostaggi, verso la sigla terroristica islamista. Come ha detto ancora ieri il Presidente della CEI Zuppi aprendo il Consiglio Permanente della Chiesa italiana, va sempre rispettato in maniera integrale il diritto umanitario.

IL PAPA SI “SPORCA” PER LA PACE: LA COMPASSIONE, L’UMANITÀ E L’ESEMPIO SAMARITANO NELL’UDIENZA GENERALE

Nel resto della catechesi tenuta stamane 28 maggio 2025 in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV nell’Udienza Generale si è soffermato sul valore della parabola del samaritano, un costante “ponte” all’attualità e alla necessità che ogni cristiano possa realmente provare la compassione di Gesù per il prossimo.

Il Vangelo del resto serve a «cambiare prospettiva» sul mondo e sulla propria vita, aprendo alla speranza di Cristo che solo la sua Resurrezione e Croce hanno reso possibile per tutti: un fattore cruciale viene ricordato da Papa Leone XIV nel raccontare a tutti la parabola del samaritano, ovvero il concetto tutt’altro che “automatico” della compassione. Non basta essere timorati di Dio, non basta dirsi “religiosi” per poter comprendere e aiutare l’altro: la compassione è infatti «una questione di umanità», dato che prima di essere religiosi o credenti occorre ricordarsi di essere delle persone umane in carne ed ossa.

E la compassione non può dunque che passare per elementi e gesti concreti, come quelli riportati dal Vangelo nella quotidiana di Gesù o nelle sue continue parabole: il punto è comprendere che chi è malato, ferito, tormentato e anche lontano da noi in realtà rappresenta proprio la nostra umanità. Possiamo essere ognuno degli “altri” che incontriamo per strada ed è lì – conclude Papa Leone XIV – che occorre ricordarsi di come Gesù si è fermato con ognuno per prendersene cura, con ognuno di loro e con ognuno di noi. L’invito oltre alla pace è alla crescita costante dell’umanità, una crescita che non può prescindere dallo “sporcarsi”, dal “farsi contaminare” dall’altro e dalle sue sofferenze.