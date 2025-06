È stato indetto proprio in queste ore da Papa Leone XIV il primissimo concistoro del suo papato, che porterà alla canonizzazione di otto nuovi santi, tra i quali spiccano in particolare quattro italiani, con un percorso di beatificazione che si aprirà il prossimo venerdì 13 giugno: proprio in quella data, il pontefice americano richiamerà a sé il Collegio Cardinalizio e, nella cornice della Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico Vaticano, verranno fissate le date di canonizzazione per gli otto futuri santi; mentre non è ancora chiaro quando Papa Leone XIV intenderà procedere alla canonizzazione di Carlo Acutis, bruscamente interrotta dalla morte del compianto Bergoglio.

Come abbiamo già anticipato prima, per ora non sappiamo ancora effettivamente quando verrà fissata la canonizzazione degli otto santi e solamente il prossimo 13 giugno – dopo il concistoro tra Papa Leone XIV e il Collegio dei Cardinali – potremo sapere l’effettivo calendario; mentre, per ora, possiamo anticiparvi che, secondo la notifica emessa in queste ore dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche di Papa Leone XIV, saranno dichiarati santi l’armeno Ignazio Choukrallah Maloyan, il papuano Peter To Rot, i venezuelani Maria del Monte Carmen Rendiles Martínez e José Gregorio Hernández Cisneros e gli italiani Vincenza Maria Poloni, Maria Troncatti, Pier Giorgio Frassati e Bartolo Longo.

Chi sono i nuovi santi italiani protagonisti del concistoro di Papa Leone XIV: da Longo a Frassati, passando per Troncatti e Poloni

Lasciando da parte i futuri santi stranieri, in attesa della canonizzazione da parte di Papa Leone XIV, è interessante soffermarci sui soli italiani: Vincenza Maria Poloni – vissuta nell’800 – è ricordata soprattutto per essere stata tra i fondatori dell’ordine delle Sorelle della Misericordia, già beatificata nel 2008 dopo il riconoscimento del miracolo della guarigione inspiegabile della cilena Audelia Parra; mentre Maria Troncatti – vissuta a cavallo tra ’800 e ’900 – fu beatificata nel 2012 dopo la guarigione dell’ecuadoriana Josefa Yolanda Solórzano Pisco.

Importanti – sempre nel concistoro convocato da Papa Leone XIV – anche le figure, da un lato, del santo sociale Pier Giorgio Frassati, vissuto all’inizio del ’900 e morto ad appena 24 anni, al quale è attribuito il miracolo della guarigione del friulano Domenico Sellan, afflitto dal morbo di Pott; e, dall’altro lato, di Bartolo Longo, storico fondatore del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, al quale sono attribuiti numerosi miracoli accaduti nel corso degli anni.