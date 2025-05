Oggi, mercoledì 8 maggio, è stato ufficialmente eletto il nuovo Pontefice: Papa Leone XIV. Robert Francis Prevost proviene da una famiglia profondamente cattolica, radicata nella comunità di St.Mary of the Assumption a Chicago. Non si conoscono molto dettagli sulla sua vita privata, se non che è il più giovane di tre figli. I suoi fratelli maggiori, Louis Martin Prevost e John Joseph Prevost, hanno avuto un ruolo significativo sia all’interno nella loro comunità parrocchiale. Difatti, la famiglia Prevost è nota per per l’attiva partecipazione alla vita della Chiesa.

Fin da piccoli, tutti e tre i fratelli hanno prestato servizio nella parrocchia come chierichetti, lettori e musicisti, contribuendo alla vita comunitaria e liturgica. Robert Francis, Louis Martìn e John Joseph sono nati dall’unione di Mildred Martinez, di origine spagnola, e Louis Marius Prevost, di discendenza francese e italiana. Entrambi i genitori erano profondamente devoti e hanno trasmesso ai figli una solida educazione religiosa. In particolare, il padre ha servito come tenente nella Marina degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale, per poi ricoprire i ruoli di insegnante, preside e sovrintendente scolastico.

Louis Martin Prevost e John Joseph Prevost: chi sono i fratelli di Papa Leone XIV

Di Louis Martin e John Joseph Prevost si sa che vivono vite discrete, ma sempre legati alla fede. Non sono emerse informazioni certe sulle loro professioni o carriere, ma da alcune fonti, entrambi sono descritti come uomini molto rispettati nelle rispettive comunità. Inoltre, pare che i fratelli siano stati un sostegno fondamentale nella vocazione religiosa di Robert. Fin dalla giovane età, infatti, il nuovo Papa ha mostrato una particolare inclinazione alla spiritualità, poi maturato nel contesto familiare e anche con l’esempio dei fratelli maggiori.

Un percorso di fede che lo ha condotto fino a succedere a Jorge Mario Bergoglio come 267esimo Vescovo di Roma, con il nome di Papa Leone XIV. Nel suo primo annuncio al mondo, ha scelto parole cariche di significato: “La pace sia con voi“, particolarmente rilevanti in un tempo segnato da tensioni e conflitti. Già presidente della Pontifica Commissione per L’America Latina, ha vissuto a lungo in missione in Perù. Il suo stile pastorale, poi, richiama da vicino quello di Papa Francesco, pur godendo al contempo di stima anche dagli ambienti più tradizionali del cattolicesimo statunitense.