La giornata di giovedì, 8 maggio, resterà certamente nella storia, dato che ha decretato l’elezione del 267esimo Vescovo di Roma, successore di Papa Francesco, con il nome di Papa Leone XIV. Ma, andiamo a conoscere meglio le origini del nuovo Pontefice. Robert Francis Prevost è cresciuto insieme al padre Louis Marius Prevost, alla madre Mildred Martinez, e ai fratelli maggiori Louis Martín e John Joseph Prevost. Entrambi i genitori hanno avuto un ruolo cruciale nella sua crescita, trasmettendogli valori profondi sia sul piano umano che su quello spirituale. Difatti, è anche grazie alla loro guida e al contesto familiare in cui è cresciuto che ha potuto maturale la vocazione spirituale.

Louis Marius Prevost, padre del Papa, era di origine francese e italiana. Uomo disciplinato e devoto, ha servito come tenente nella Marina degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel dopoguerra, ha intrapreso la carriera nell’ambito dell’educazione, lavorando come insegnante, preside e infine sovrintendente scolastico. Proprio come con i suoi alunni, anche all’interno della famiglia ha saputo trasmettere valori di giustizia e dedizione al prossimo, che hanno accompagnato Robert fin dalla giovinezza.

Louis Marius Prevost e Mildred Martinez: chi erano i genitori di Papa Leone XIV

Mildred Martinez, madre di Papa Leone XIV, era invece di origine spagnola. La donna era una bibliotecaria laureata in scienze bibliotecarie presso la DePaul Università nel 1947. Due delle sue sorelle erano suore, e anche Mildred stessa era profondamente coinvolta nella vita parrocchiale della St. Mary of the Assumption a Chicago, partecipando al coro e all’Altar and Rosary Society. Secondo alcune fonti, era infatti conosciuta come una delle “donne della chiesa”, sempre presente alla Messa quotidiana e attiva nelle attività di raccolta fondi e nella cura dell’altare, fino alla sua morte nel 1990.

La famiglia Prevost viveva a Chicago, nel quartiere della South Side, e, come accennato precedentemente, era molto attiva nella parrocchia di St. Mary of the Assumption. Lì, i genitori partecipavano regolarmente alla Messa e a varie attività comunitarie, e i tre figli – Louis Martin, John Joseph e Robert Francis – sono cresciuti in un ambiente dove la fede era parte integrante della vita quotidiana. In questo contesto, è poi maturata la vocazione di colui che oggi è alla guida della Chiesa universale come Papa Leone XIV.