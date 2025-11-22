Ieri Papa Leone XIV si è collegato con i giovani cattolici americani che partecipano alla National Catholic Youth Conference. Un dialogo diretto e intenso

MINNEAPOLIS – Papa Leone seduto nel suo studio davanti a un grande schermo tv e dall’altra parte – dall’altra parte dell’oceano – 16mila giovani radunati al Lucas Oil Stadium di Indianapolis per la National Catholic Youth Conference, un evento annuale di tre giorni per i giovani cattolici delle scuole superiori di tutto il Paese. Sedicimila ad Indianapolis ed un milione via internet.

La prima “visita digitale” del Papa americano nella sua terra d’origine, in attesa di una “visita vera”, una visita in carne ed ossa. Perché, come Leone XIV stesso ha detto chiaramente rispondendo ad una delle tante domande fatte dai ragazzi nell’ora trascorsa insieme, per quanto la tecnologia ci permetta di raggiungere anche chi è lontano e di stare in contatto non potrà mai rimpiazzare un incontro di persona.

“Seguite l’esempio di Carlo Acutis”, ha detto il Papa ai giovani teenagers, per lui la tecnologia era uno strumento di amicizia, di una amicizia che si radica nella presenza del corpo di Gesù. Cosi la tecnologia non è solo fonte di distrazione, di una triste superficialità nel rapporto con gli altri e con se stessi, ma un aiuto prezioso che porta frutto.

Introdotto dal cardinal Christophe Pierre, Nunzio Apostolico negli Stati Uniti presente ad Indianapolis, il Papa si è offerto come già lo abbiamo visto fare in altre occasioni, in maniera semplice e diretta. Si è seduto tra i giovani d’America ascoltando le loro domande, accogliendone le speranze e i timori e rispondendo come fa lui, con poche parole fatte di una certezza solida senza tanti fronzoli.

Un invito chiaro, un paterno incoraggiamento ad affidarsi a Gesù, ad affidargli le nostre fatiche, quello che ci pesa sul cuore, consapevoli che se anche noi ci stanchiamo di chiedere, Lui non smette di farsi presente.

“But we have to spend time with Him”, ma dobbiamo dargli del tempo, dobbiamo passare del tempo con Lui. Nel tempo impareremo a sentire la Sua voce.

Un invito pieno di misericordiosa tenerezza a non fissare lo sguardo sulle nostre incapacità, sui nostri peccati, ma su Nostro Signore che continua ad invitarci a farci prendere per mano.

E la Chiesa? Gesù lo ha promesso e il Papa lo ricorda a questi giovani radunati: le porte dell’inferno, il male nel mondo, non prevarranno. E Papa Leone approfitta dell’occasione per dire a grandi e piccini che neanche la politica prevarrà, perché “la Chiesa non appartiene a nessun partito politico”.

Non è questione di attaccare o difendere Trump, è questione di affermare e vivere la verità.

Se certe cose si imparano da piccoli la vita è molto più bella.

God Bless America!

