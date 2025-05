SULLE ORME DI SAN PAOLO IMPARIAMO LA GRAZIA E LA LIBERTÀ: L’OMELIA DI PAPA LEONE XIV

Al centro della settimana di intronizzazione di Papa Leone XIV come nuovo Vicario di Cristo, il Pontefice ha preso possesso della prima Basilica papale dopo la Messa di insediamento in San Pietro, e prima delle successive cerimonie in San Giovanni Laterano e Santa Maria Maggiore (previste per domenica prossima, ndr). Sulla tomba dell’Apostolo di Tarso, nella iconica Basilica di San Paolo fuori le Mura, Papa Prevost ha tracciato i tre messaggi cardine della fede paolina che si “aggiungono” alla filiale eredità del primo Papa, San Pietro.

La fede, la giustizia e la grazia, che sono poi i messaggi centrali della lettera di San Paolo ai Romani e su cui si è incentrata l’omelia di Papa Leone XIV nella sua “presa di possesso” della seconda Basilica papale nel giro di poche giorni. Dopo aver pregato sul sepolcro dell’apostolo convertito sulla strada di Damasco, Papa Prevost ha sottolineato il valore della grazia nella chiamata di Dio a San Paolo: l’incontro con Cristo – e vale per tutta la storia della cristianità – è legato inscindibilmente ad un amore che lo precede, «Dio lo ha chiamato per un’esistenza nuova».

Da sterminatore e odiatore di cristiani, Saulo di Tarso è stato ”folgorato” dall’amore di Gesù, anche se lui fino ad allora perseguitava la prima forma di Chiesa: da fedele agostiniano Papa Leone XIV vede un netto paragone tra San Paolo e il Santo di Ippona, tanto che Agostino parla della medesima esperienza di fede davanti alla Verità che ci precede e ci ama. «Se prima non siamo stati amati non possiamo nemmeno amare»: questa frase di Sant’Agostino in realtà potrebbe stare alla base di qualsiasi concetto/insegnamento nell’educazione e anche nella fede.

È grazie all’amore di Dio, spiega Papa Leone XIV sulla tomba di San Paolo, che l’umanità ha possibilità di incontrare la misericordia, la bontà e la stessa Verità: alla radice di ogni vocazione reale c’è Dio con il suo infinito amore, che però non toglie minimamente la libertà umana nell’aderire o distanziarsi.

Come rileva ancora Papa Prevost nell’omelia di martedì, San Paolo con la sua stessa vita ci insegna la scelta di amore e di fede sperimentata verso Damasco: «Dio non lo ha privato della sua libertà, ma gli ha lasciato la possibilità di una scelta». La salvezza umana non arriva per un incanto del destino, ma per un insieme di grazia e di fede: proviene da Dio ma necessita dell’adesione libera dell’uomo, folgorato – come San Paolo – da un incontro affettivo.

PREVOST COME BENEDETTO XVI: IL CRISTIANESIMO È INCONTRO CON DIO CHE CI AMA

Ci sono molti echi del Santo Padre Benedetto XVI nel discorso tenuto da Papa Leone XIV, e non solo per le dotte citazioni di Sant’Agostino e sul rapporto reale tra fede, ragione e amore: sul finire dell’omelia in Basilica di San Paolo fuori le mura è il Pontefice stesso a richiamare alla mente lo splendido discorso di Papa Ratinzger alla GMG di Madrid nel 2011, quando si rivolse ai giovani con un semplice «cari amici, Dio ci ama!».

Prevost riporta alla mente Benedetto XVI per la sua fede instancabile per la verità di Cristo nella vita umana, «è quella verità che dà senso a tutto il resto», diceva ancora Ratzinger ai giovani della GMG, «all’origine della nostra esistenza c’è un progetto d’amore di Dio».

Nel pieno di un importante processo di pace con il Vaticano messo a disposizione da Papa Leone XIV per i negoziati possibili tra Ucraina e Russia, sentire parlare di amore e di libertà può sembrare “poco concreto” ma è l’esatto opposto: è proprio per l’amore all’umanità del Vangelo che è possibile costruire pace, come ha detto la scorsa settimana lo stesso Pontefice aprendo le porte della Chiesa Cattolica come strumento di mediazione e negoziati.

Il cristianesimo è incontro, è Verità che di disvela nella persona umana e divina di Gesù: la fede, come amava ripetere Benedetto XVI, è qualcosa che apre il cuore umano al mistero di amore, apre «a vivere come persone che si riconoscono amate da Dio». Fedeli come Paolo alla chiamata, liberi come lui nell’aderire all’amore: è questa la proposta e la missione di Papa Leone XIV all’intera comunità umana.