Papa Leone XIV ha mandato un messaggio di grande forza e speranza durante La partita del cuore che si è tenuta a L’Aquila. Un segnale di speranza che arriva lontano in un videomessaggio trasmesso e che ha fatto tutto il rumore necessario in una serata di divertimento e spensieratezza, come sempre a sfondo benefico. “Partita” e “cuore” diventano così due parole da coniugare insieme.

Ed è bello anche che questo avvenga in un evento benefico, sportivo e televisivo che raccoglie fondi per la vita, per la cura, non per la distruzione e la morte” ha detto il Pontefice entrato in carica lo scorso 8 maggio e che ha trovato l’occasione di ricordare l’importanza della pace e della preghiera in un periodo storico ancora troppo complicato e purtroppo colmo di tensioni. Papa Leone XIV, grande appassionato di sport, ha ribadito quanto lo sport possa giocare un ruolo chiave in tutto questo, invitando al rispetto, all’amore e all’educazione.

Papa Leone XIV e il messaggio di speranza: “I bambini continuano a chiedere aiuto”

Non poteva mancare un pensiero a tutto ciò che sta accadendo a Gaza in questi mesi carichi di orrore, con le uccisioni choc che purtroppo continuano a far scorrere sangue sul fronte:

“Un incontro dove anche gli avversari trovano una causa che li unisce: quest’anno, in particolar modo, quella dei bambini che chiedono aiuto, dei bambini che arrivano in Italia da zone di guerra” ha detto ancora il Pontefice. E quale cornice migliore rispetto a quella de La partita del cuore, che come ogni anno incolla milioni di telespettatori che hanno avuto la possibilità di donare all’Ospedale pediatrico Bambin Gesù e della Caritas, mostrando sostegno in un momento storico sempre drammatico.

