Cosa sappiamo della prima intervista nella biografia di Papa Leone XIV (in uscita domenica): anticipazioni di Crux, dalle guerre all'ecumenismo della Chiesa

LA PRIMA INTERVISTA PER UNA BIOGRAFIA IN USCITA DOMENICA PER IL COMPLEANNO DI PAPA LEONE XIV

Domenica 14 settembre Papa Leone XIV compirà 70 anni tondi tondi e per l’occasione uscirà in anteprima mondiale, con l’editorie Penguin in Perù e sul sito cattolico Crux, la prima intervista inserita in una biografia ufficiale (che sarà poi pubblicata nei prossimi mesi): se lo scorso 20 giugno il Santo Padre aveva rilasciato al Tg1 la prima intervista video ufficiale, questa volta il dialogo tra il Papa e la giornalista di Crux Elise Ann Allen è frutto di quasi tre ore di chiacchierata in due sessioni distinte avvenute gli scorsi 10 e 30 luglio.

Nella prima intervista Papa Leone XIV ha parlato della sua esperienza missionaria, della sua biografia giovanile e della vocazione che lo ha portato ad intraprendere la carriera ecclesiale: si è tenuta a Villa Barberini presso la residenza estiva di Castel Gandolfo, mentre la seconda sessione lo ha visto protagonista di un dialogo al Palazzo Sant’Uffizio in Vaticano, trattando temi più legati alle sfide del suo Pontificato, dalla guerra al dialogo interreligioso, con i punti nodali come il rapporto con i fedeli LGBT, la pedofilia e gli abusi del clero.

70 anni, quasi 5 mesi di Magistero dopo l’elezione al Conclave all’insegna di un messaggio costante di fraternità, pacificazione e costante paragone con l’amore di Cristo per l’umanità intera: un dialogo quello di Papa Leone XIV e la giornalista di Crux favorito dalla conoscenza proficua maturata negli scorsi mesi dopo le inchieste giornalistiche che hanno seguito le indagini del Vaticano sul movimento nato in Perù noto come “Sodalitium Christianae Vitae”, sciolto poi da Papa Francesco nel gennaio 2025 tra gli ultimi atti svolti prima del ricovero.

I TEMI AFFRONTATI E IL CARISMA DI PAPA PREVOST: ECCO TUTTO QUELLO CHE SAPPIAMO

Non sappiamo molto, ma qualcosa il sito online di Crux lo ha anticipato circa i temi dell’intervista di Papa Leone XIV: sappiamo ad esempio che sarà inserita all’interno del volume “Leone XIV: cittadino del mondo, missionario del XXI secolo”, pronto alla pubblicazione in America e Sud America prima di giungere anche in Europa, Asia e Africa. È un’intervista ma anche una costante testimonianza, che prende dentro racconti di amici e conoscenti del Santo Padre, in una formula che richiama alle biografie viste durante il Pontificato di Bergoglio.

«Il mondo si prepara a scoprire lui e le tracce del suo passato che illumineranno la direzione che prenderà il suo pontificato»: così spiega la casa editrice che firma la biografia del Santo Padre, sottolineando come vi saranno tracce fin dall’adolescenza a Chicago e proseguiranno con racconti e ricordi del suo lungo periodo missionario passato in Perù, senza dimenticare gli ultimi anni da cardinale alla guida dei vescovi nel Dicastero in Vaticano.

La centralità e la passione per l’amore del Signore è l’elemento “comune” che tiene dentro tutte le epoche e le vicende legate a Robert Francis Prevost, dal suo rapporto con Sant’Agostino da priore generale dell’ordine fino alle soglie del Conclave con il compito missionario di trasportare la Chiesa testimoniando Cristo dal Soglio di Pietro. Non mancheranno riflessioni – secondo quanto anticipato finora da Crux – sulle guerre in coso in Ucraina e in Medio Oriente, così come l’evoluzione dei rapporti ta la Santa Chiesa cattolica con la Cina e gli Stati Uniti nel cercare di evitare fratture insanabili a livello mondiale.

Dalla complessa riforma sulle finanze in Vaticano al tema caro a Benedetto XVI e Francesco per la lotta agli abusi e alla pedofilia nella Chiesa, fino ai temi più attuali della sinodalità e del ruolo delle donne: Papa Leone XIV affronterà anche il rapporto inclusivo con i fedeli LGBT, così come non si tirerà indietro nel ribadire la centralità del dialogo con le altre fedi senza dimenticare però la testimonianza e l’ecumenismo nel mondo.