Ieri papa Leone XIV si è recato in visita di Stato al Quirinale dove ha incontrato Sergio Mattarella e tenuto un discorso di cui l'Italia deve fare tesoro

È di ampio respiro il discorso tenuto da Papa Leone XIV in occasione della visita ufficiale al Quirinale e i temi toccati sono tanti e urgenti, anche se il cuore della questione pare tutto racchiuso in una frase che assomiglia, è il caso di dirlo, a un delicato ruggito: “Più si riconosce e si ama serenamente ciò che si è, più è facile incontrare e integrare l’altro senza paura e a cuore aperto”.

È un passaggio del discorso del Papa in cui si affronta la sfida dell’accoglienza e integrazione delle tante persone che arrivano nel nostro Paese che, senza ingenuità, dobbiamo ammettere essere per nulla scontata.

Si tratta però di una frase che tocca il cuore di ogni questione che abbia a che fare con la persona umana, “la cui dignità inviolabile deve sempre stare al primo posto nei processi decisionali e nell’agire, a tutti i livelli, per lo sviluppo sociale, specialmente per la tutela dei più fragili e bisognosi”.

“Amare serenamente ciò che si è”, infatti, fra tutte le urgenze a cui il Successore di Pietro ha voluto dare voce, è forse la più ardita. Lui stesso nota con stupore che “c’è una certa tendenza, in questi tempi, a non apprezzare abbastanza, a vari livelli, modelli e valori maturati nei secoli che segnano la nostra identità culturale, addirittura a volte pretendendo di cancellarne la rilevanza storica e umana”.

Un metodo, questo, che prima che essere mosso da un impeto ideologico, spesso affonda le sue radici in una trascuratezza di sé i cui segni constatiamo quotidianamente nell’abitudine a mettersi tra parentesi, a “tacere di noi”, per usare l’efficace espressione del poeta Rilke.

La tradizione che ci precede è caratterizzata da un io emergente, che rischia, costruisce, crea, come il Santo Padre nota all’inizio del suo intervento, tanto che “ne scorgiamo i segni ad esempio nelle innumerevoli chiese e nei campanili che ne costellano il territorio, spesso veri e propri scrigni d’arte e di devozione, in cui la creatività innata di questo Popolo, unita alla sua fede genuina e solida, ci ha consegnato la testimonianza di tanta bellezza: artistica, certamente, ma soprattutto morale e umana”.

Il tempo che viviamo vede, invece, la tendenza a un io ripiegato su di sé, che non emerge, preferendo nascondersi, defilarsi. Cosa mosse l’uomo della tradizione che sembra non avere più presa sull’uomo di oggi? Forse proprio questo amore a ciò che si è.

Don Giussani ebbe a dirlo in un modo davvero unico: “La prima conseguenza dell’affezione a Cristo è la scoperta dell’amore, della tenerezza verso se stessi; lo stupore, l’ammirazione, la venerazione, il rispetto, l’amore a sé, a sé! […] La prima conseguenza dell’affezione a Cristo è il ritorno a noi stessi, l’amore e la stima, la venerazione e la tenerezza verso di sé, verso questo qualcosa che non è mio, ma da cui parte tutto, perché è me stesso: qualcosa che non faccio io, ma che fai Tu” (Luigi Giussani, Una strana compagnia, Milano, BUR, 2017, pp. 248-252).

Solo Cristo è in grado di ridestare il nucleo della persona, quel punto che nessun altro può considerare così familiare da entrarvi in rapporto immediato. Tutto l’elenco dei problemi e delle soluzioni alle sfide attuali non potrà smuovere neppure di un millimetro, come possiamo constatare tutti, uno che abbia deciso di stare a guardare in disparte.

Le analisi socio-politiche sulle crisi internazionali non sono in grado di accendere alcuna luce nella stanza più intima del cuore umano. Occorre che accada qualcosa di nuovo, occorre un avvenimento. Del resto è la strada scelta da Dio per entrare nella storia dell’uomo: un volto umano, una famiglia, un paese, un tempo storico anch’esso carico di sfide. Un uomo che si poteva incontrare e che ha voluto “abituarsi” a noi, come scrive genialmente sant’Ireneo di Lione: “Il Verbo di Dio pose la sua abitazione tra gli uomini e si fece Figlio dell’uomo, per abituare l’uomo a comprendere Dio e per abituare Dio a mettere la sua dimora nell’uomo secondo la volontà del Padre” (Adversus haereses, 3, 20, 2: SC 211, 392 (PG 7, 944)).

Occorre che accada un avvenimento di questa portata perché l’io riemerga dalla sua palude. Le provocazioni che Papa Leone ha lanciato ieri mattina, incontrando il presidente Mattarella, o diventano un lavoro per ciascuno, oppure vincerà la solita tiritera di luoghi comuni, il tifo da stadio di chi ha scelto l’ideologia, l’indifferenza di chi si fa sempre e comunque gli affari suoi, il muro contro muro degli eterni lamentosi oppure il fare e brigare di quelli che hanno sempre qualcosa da organizzare per sentirsi vivi.

Il Papa ha richiamato tutti al fatto che si può avere amore a ciò che si è. Nessun fattore esterno a noi può produrlo, se non un avvenimento di un’evidenza che ci commuove, dove si trovano uniti la realtà e l’io. La partita è aperta.

