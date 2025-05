Tra le domande che suscita Papa Leone XIV in Usa ce n’è una tutt’altro che spirituale, e riguarda la dichiarazione dei redditi che dovrà eventualmente presentare. Trattandosi del primo pontefice americano, ci si chiede se pagherà le tasse negli Stati Uniti. La questione è stata affrontata dal Wall Street Journal, che ricorda come i cittadini statunitensi siano tenuti a presentare una dichiarazione all’Internal Revenue Service anche se non hanno debiti fiscali. Nel caso dei contribuenti single con almeno 65 anni, la soglia di presentazione è di 17mila dollari di reddito lordo. D’altra parte, ci sono delle circostanze insolite per le quali Robert Prevost potrebbe essere esentato dal pagamento delle tasse Usa o persino dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ad esempio, bisogna tener conto che i membri dell‘Ordine di Sant’Agostino, in cui Prevost entrò all’età di 20 anni, fanno il voto di povertà più severo e firmano un documento in cui rinunciano al loro diritto di proprietà, dichiarando di cedere tutti i loro beni all’Ordine. WSJ ha visionato il documento di Prevost, firmato nel 1981, e sentito padre James Halstead, tesoriere degli Agostiniani del Midwest a cui si è unito Leone, il quale ha affermato che se un membro percepisce uno stipendio dall’insegnamento, questo viene in genere versato direttamente all’Ordine, che è un’organizzazione esente da imposte.

PAPA LEONE XIV E FISCO USA, PERCHÉ CONTA CHE SIA UN AGOSTINIANO

Di conseguenza, i membri non hanno un reddito imponibile. Se un agostiniano riceve una donazione o un altro compenso, rinuncia anche a quello. Halstead ha aggiunto che, quando l’attuale papa è diventato cardinale, ha consegnato una generosa somma ricevuta in dono. Inoltre, gli agostiniani non sono tenuti neppure al versamento dei contributi per Medicare e la previdenza sociale, ma è l’Ordine a pagare le imposte attingendo al proprio reddito per conto loro. Alla luce di tutto ciò, gli agostiniani non presentano dichiarazioni dei redditi individuali negli Usa, infatti Halstead ha dichiarato che l’Ordine non ha alcuna traccia di dichiarazioni presentate da Leone.

Quel che va chiarito ora è se Prevost ribadirà la linea avuta finora anche se è diventato Papa Leone XIV. In tal caso, ogni pagamento o indennità ricevuta andrà donata agli agostiniani e non sarà necessario presentare la dichiarazione dei redditi in Usa. Invece, se avesse reddito, sarebbe tenuto a presentare la dichiarazione e a cimentarsi con la burocrazia in cui cercano di districarsi molti americani che vivono all’estero, visto che le pratiche burocratiche per loro sono spesso onerose e le norme per prevenire la doppia imposizione fiscale presentano diverse lacune.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI, LE IPOTESI DI WSJ

Comunque, il Wall Street Journal si è lanciato in qualche ipotesi: se presentasse la dichiarazione, Papa Leone XIV potrebbe beneficiare probabilmente dell’esclusione del reddito da lavoro estero (Foreign Earned Income Exclusion), un’agevolazione fiscale che tutela i redditi degli americani all’estero. Per il 2025 il limite è di 130mila dollari per un contribuente single, ma per richiederlo è necessario presentare la dichiarazione. Inoltre, i funzionari vaticani dovrebbero verificare se vanno presentati moduli per notificare alle autorità Usa determinati conti o beni esteri su cui detiene interessi.

Secondo WSJ, una cosa di cui Papa Leone XIV probabilmente non deve preoccuparsi è il pagamento delle tasse Usa sul valore di vitto, alloggio, viaggi, vestiario e altre spese pagate dal Vaticano, perché non contano come reddito imponibile, essendo una condizione per il suo impiego, come spiegato da Michael Graetz, ex funzionario del Tesoro e professore emerito alla Yale Law School.

Sebbene non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Usa, ci sono professionisti ed esperti fiscali secondo cui Papa Leone XIV, come altri cittadini americani con reddito basso o nullo, dovrebbero comunque presentarla.

Infine, WSJ fa sapere che i funzionari vaticani non hanno risposto a una richiesta di commento da parte del giornale americano sullo stipendio o sulla dichiarazione dei redditi di Papa Leone XIV e una portavoce del Dipartimento del Tesoro Usa ha rifiutato di commentare, citando le leggi sulla privacy dei contribuenti.