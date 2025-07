Papa Leone XIV ha autografato davvero una carta Pokémon durante un'udienza in Piazza San Pietro? Foto diventa virale, poi post si rivela bufala e sparisce

Un fedele ha fatto autografare una carta Pokémon a Papa Leone XIV? La notizia ha fatto il giro del mondo nelle ultime ore, rimbalzando anche su testate nazionali.

È stato riferito che, durante l’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, un fedele abbia portato a Prevost tale carta e che il pontefice l’abbia autografata non solo senza esitazione, ma anche sorridendo, lasciando di stucco i presenti.

Angelus Papa Leone XIV: "No a cristiani delle occasioni, fede non è etichetta"/ "Guerre? Dio ispiri i leader"

Il gesto è stato definito insolito, trattandosi non solo di un leader di Stato, ma soprattutto di una guida spirituale, e ha attirato anche l’attenzione degli appassionati di collezionismo e non solo. Peccato, però, che le cose non stiano proprio così.

DIRETTA TV SANTA MESSA RAI 1 E ANGELUS PAPA OGGI 6 LUGLIO 2025/ Video streaming: la missione di Gesù

IL POST VIRALE SU PAPA LEONE XIV RIMOSSO…

La vicenda, infatti, è stata approfondita da Bufale.net, ma soprattutto ricostruita. Tutto è partito da un post su X, dove è apparsa una carta Pokémon, in particolare una di Popplio, che è simile a un’otaria della settima generazione. Non solo la firma non corrisponde a quella ufficiale, ma il post proviene da un account noto per la pubblicazione di contenuti ironici e provocatori. Quel post, diventato virale in poche ore, è stato poi rimosso.

IL GIALLO DELLA CARTA POKÉMON AUTOGRAFATA

Un altro utente è intervenuto dicendo che la foto della carta autografata dal Papa è autentica, ma rubata da un suo amico, un giocatore professionista. Come prova, ha offerto una foto della carta, allegando uno scontrino italiano.

RIARMO UE/ Le parole del Papa che smontano gli "influencer del Potere"

L’utente citato su Reddit ha scritto che non ci sono video del momento e che le anomalie sarebbero dovute alla penna a sfera usata per l’autografo, ma il proprietario di quella carta Pokémon non intende farla autenticare, bensì la conserverà in una custodia privata. Il giallo, dunque, si infittisce.