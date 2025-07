Lettera di Papa Leone XIV in risposta alle preoccupazioni di una giovane madre davanti alle guerre: "la pace è un dono di Cristo, serve impegno del cuore”

IL “DIRITTO” ALLA PACE E L’IMPEGNO PERSONALE (ASSIEME AL DESIDERIO): LA RISPOSTA DI PAPA LEONE XIV AD UNA MAMMA PREOCCUPATA DALLA GUERRA

Una mamma scrive, preoccupata, sul destino dei propri figli e in generale davanti ad un mondo che sembra avvicinarsi sempre più ad una guerra globale (e forse anche nucleare): la risposta le arriva però da Papa Leone XIV, che sulla rivista “Piazza San Pietro” nel mese dedicato al Giubileo dei Giovani ha la cura amorevole di riaffermare la speranza cristiana di una pace vera. Una pace che nasca dal desiderio e l’impegno umano, che incontra la Grazia di Dio e che stabilisce il pieno diritto di ogni innocente – come i bambini – a vivere in un mondo senza guerre e violenze.

Il Santo Padre dal “ritiro” a Castel Gandolfo simbolicamente parla a tutta l’umanità, credenti e non, chiamando al cammino di conversione del cuore: per poter realmente costruire una pacificazione vera e di fratellanza, «siamo chiamati tutti con urgenza a compiere quella purificazione del cuore». Così Papa Leone XIV nella risposta – pubblicata dal “Corriere della Sera” e dalla rivista stessa “Piazza San Pietro” dopo le domande poste da una giovane madre di 4 figli originaria di Benevento, Zaira Mainella, davanti al disastro internazionale che tutti stiamo osservando da mesi.

«Che ne sarà dei sogni dei bambini se le bombe distruggeranno le loro case?», si chiede la donna davanti alle guerre, le occupazioni, i bombardamenti e tutto il campionario mondiale che si allontana sempre più dalla pace, che invece dovrebbe essere un “diritto fondamentale”. Il Papa sottolinea che è vero che per tutti i bambini si dovrebbe avere il sacrosanto «diritto ad una pace autentica e durevole», ma occorre costruirla pezzo su pezzo, momento per momento.

Il grido di richiesta, un grido di aiuto reale, arriva e viene risposto dal cuore di Dio, afferma il Santo Padre nella lettera di risposta: «La pace si costruisce nel cuore», ma anche dall’impegno personale quotidiano che sgorga da incontri e gesti concreti, «si costruisce e parte dal cuore».

“LA GUERRA NON PUÒ AVERE IL SOPRAVVENTO: CONIUGARE PREGHIERA E GESTI CORAGGIOSI”

In tal senso le parole di Papa Leone XIV rappresentano un messaggio chiaro non solo alle popolazioni di ogni parte del mondo, anche non cattoliche: il discorso di Prevost – che dall’inizio del suo Magistero ha battuto il tasto sulla “pace disarmata e disarmante” – è tutt’altro che astratto ma coniuga l’impegno e lo sforzo personale verso una preghiera di speranza da riporre nella Grazia di chi può incontrare il cuore dell’uomo donandogli speranza e, appunto, pace.

Il dono della pace è qualcosa di cui il cristianesimo dall’alba dei tempi si fa “testimone” e “portavoce”, con la verità di Gesù Cristo che con la sua viva presenza ha reso possibile una vera fratellanza umana imperniata sull’amore e il rispetto reciproco. La pace nella prospettiva cristiana è per l’appunto un dono di Cristo della sua stessa persona, corpo, anima e sangue: le fedi religiose hanno il grande compito di rischiare l’umanità alla urgenza di “purificare il cuore”, ma è con il cristianesimo che quel senso di pace fraterna viene richiamato con insistenza anche oggi.

La cultura dell’incontro, del rispetto, della preghiera e della limitazione del potere sono tutti elementi richiamati da Papa Leone XIV nella lettera molto tenera e amorevole in risposta alle preoccupazioni di una giovane madre, ma potremmo essere ognuno di noi: la guerra non può vincere, intima il Pontefice, «i bimbi hanno il diritto alla pace autentica» e la vera sfida è sapere coniugare la preghiera di speranza con veri «gesti coraggiosi e necessari», con la pazienza quotidiana di costruire con il proprio impegno la pace nei contesti in cui si vive e opera.