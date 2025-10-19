I 7 nuovi Santi e il dono della pace per l'umanità di oggi: cosa ha detto Papa Leone XIV nell'omelia e nell'Angelus per la Santa Messa di canonizzazione

LE 7 CANONIZZAZIONI E LA TESTIMONIANZA DEI SANTI: PAPA LEONE XIV SPIEGA LA PIENA ATTUALITÀ DELLA SANTITÀ

Sette nuovi Santi per la Chiesa di Dio, testimoni di fede – «cioè dell’amore di Dio per l’uomo» – e generatori di pace: le parole di Papa Leone XIV durante l’omelia e l’Angelus per la Santa Messa di canonizzazione dei 7 nuovi Santi giungono ad unire l’esperienza di fede di questi testimoni con l’attualità di un mondo incastrato tra violenze, rabbie e guerre fratricide.

Da oggi, 19 ottobre 2025, la Chiesa accoglie nella propria schiera di Santi anche i nomi di Bartolo Longo, Maria Troncatti e Vincenza Maria Poloni – per l’Italia – mentre come missionari e martiri fuori dal nostro Paese vengono canonizzati anche Peter To Rot, Ignazio Maloyan, Maria del Monte Carmelo Rendiles Martinez e José Gregorio Cisneros. «Davanti a noi stanno 7 testimoni, nuovi Santi che tengono accesa la lampada della fede diffondendo la luce di Cristo», spiega nell’omelia in una Piazza San Pietro gremita, Papa Leone XIV.

Dio salva il mondo non per “obbligare” l’umanità a seguirlo, ma per una sequela unica di amore, sfida la nostra libertà con un affetto che può poi generare perdono e pace: il punto affrontato dal Santo Padre è dunque interessantissimo perché non prende spunto “solo” dalle gesta passate di questi 7 nuovi Santi della Chiesa, ma parla al cuore umano di oggi. «Questi Santi non sono eroi o paladini di qualche ideale», ma sono persone autentiche che testimoniano la fede, ovvero «l’amore di Dio per l’umanità».

IL DONO DELLA PACE E IL DRAMMA DELLE GUERRE: IL DISCORSO (TUTT’ALTRO CHE BANALE) DEL PONTEFICE

Parlare di pace come “dono” e di una guerra come un dramma da far finire subito sembra una “nenia” banale e retorica già sentita mille volte, dentro e fuori la Chiesa: eppure, per chi realmente come Papa Leone XIV e i suoi predecessori al Soglio Pontificio, tiene realmente alla cristianità e al bene dell’umanità, parlare di pace non è mai un esercizio stilistico one a sé stesso. Anzi: tanto nell’omelia della Santa Messa di canonizzazione stamattina, quanto nell’Angelus finale, il Papa ha voluto rivolgere all’intera Chiesa mondiale il messaggio di una pace che possa realmente condurre ad un dialogo costruttivo e inclusivo.

Nel segno dei nuovi Santi e verso un futuro che elevi il dramma del conflitto ad oggi ancora esistente – «Dal Myanmar alla Terra Santa, dall’Ucraina a tutti gli altri luoghi di guerre» – la proposta del Santo Padre, seppure lo sembri nei toni, è tutt’altro che “minima”. «Chi non accoglie la pace come un dono, non saprà donare la pace». Non è un artifizio retorico, è la vera pace cristiana che fin dal primo giorno del Pontificato Papa Prevost ha ribadito in tutti i modi. Solo riconoscendo il dono del Signore di una pace reale, incarnata dall’amore di misericordia e fratellanza del Figlio Suo Unigenito, può realmente generare frutti di pace nel mondo.

La morte e la Resurrezione del Cristo per l’intera umanità è volta a liberarla da male e peccato, da guerre e soprusi: ed è riconoscendo e accogliendo questa pace che si può tornare a perdonare, abbracciare e donare tutto l’amore che ogni essere umano e popolo “meritano” in quanto creature e figli di Dio. L’appello ad essere come i Santi, nel senso di essere testimoni dell’amore di Cristo, è così ripetuto da Papa Leone XIV al termine della grande celebrazione per le 7 canonizzazioni avvenute in Piazza San Pietro: «La fede sulla terra sostiene così la speranza del cielo», con gli strumenti di guerra che possono ancora oggi essere accantonati per lasciare il passo al desiderio concreto di pace.