LA CERIMONIA DI “POSSESSO” A SAN PAOLO FUORI LE MURA: CONTINUA L’INTRONIZZAZIONE DI PAPA LEONE XIV

La tradizione della Chiesa Cattolica vuole che ad ogni intronizzazione del Santo Padre seguano le “prese di possesso” delle altre tre Basiliche papali della Capitale: e così Papa Leone XIV si avvia oggi pomeriggio presso la Basilica di San Paolo fuori le mura alla prima cerimonia delle tre previste entro domenica 25 maggio 2025 (quando avverranno in serie la presa di possesso di San Giovanni in Laterano, la via cattedrale di Roma, e di Santa Maria Maggiore).

A livello geopolitico sono delicate e importanti le posizioni prese da Papa Leone XVI in queste prime settimane di Pontificato e iniziano ad avere subito effetti, con la proposta concreta del Vaticano come luogo di negoziati tra Russia e Ucraina accolta ieri nella telefonata Trump-Putin da entrambi i leader mondiali, con l’aggiunta del Presidente ucraino Zelensky (che aveva incontrato il Santo Padre già domenica scorsa dopo la Messa di inizio Pontificato). Unità, amore, missione e pace: le parole d’ordine del Pontefice Prevost danno i primi frutti, mentre prosegue la lunga cerimonia di intronizzazione che terminerà per l’appunto domenica prossima con l’insediamento sulla cattedra del vescovo di Roma.

Dopo i quasi centomila in Piazza San Pietro lo scorso 18 maggio per la Messa pontificale, Papa Leone XIV troverà nuovamente un bagno di folla di fedeli che accorre da ogni parte di Roma per seguire la nuova cerimonia di “presa di possesso” di San Paolo fuori le mura, con una lunga preghiera e adorazione che il Pontefice svolgerà sul Sepolcro dell’Apostolo Paolo (qui il libretto ufficiale della cerimonia, ndr).

Al netto delle vicende logistiche di Roma Capitale che si appresta a seguire le visite di Leone XIV con aree di sicurezze preposte e bonifiche ambientali (qui tutti i dettagli su come spostarsi con mezzi privati e pubblici, ndr), la vicinanza del popolo romano al proprio Vescovo continua a stupire e commuovere il Papa appena eletto in Conclave.

DA DOVE NASCE LA CERIMONIA E COME VEDERLA IN DIRETTA VIDEO STREAMING

Da San Pietro a San Paolo fuori le mura, Papa Leone XIV prende possesso oggi di una delle 4 Basiliche papali della cristianità, sostando appunto in preghiera sul sepolcro dell’Apostolo di Tarso e offrendo una riflessione spirituale ai fedeli presenti dopo l’ascolto della parola di Dio nella Lettera di San Paolo ai Romani. Al termine della cerimonia, Papa Leone XIV si recherà presso la Confessione per incensare il trofeo di San Paolo, il luogo dove viene custodita la tomba dell’Apostolo morto martire a Roma.

È un atto di fede quello che la Chiesa propone nella fase di intronizzazione del nuovo Pontefice, come quella di San Paolo al Signore e con il rimando della tradizione cattolica per confermare la missione dei Santi Pietro e Paolo nella storia dei secoli della Chiesa romana: questa prima presa di possesso, che segue poi la simile cerimonia in Laterano e in Santa Maria Maggiore, celebra l’unità della Chiesa mondiale con quella romana, di cui il Papa è contemporaneamente guida suprema.

Il rito che compierà oggi Papa Leone XIV, come tutti gli altri di questo lungo processo di intronizzazione e insediamento papale, viene seguito in diretta video streaming sui canali di Vatican News e anche in tv sul canale della CEI Tv2000: l’appuntamento è per oggi 20 maggio 2025 alle ore 17, mentre domani è in programma alle ore 10 la seconda Udienza Generale di Papa Leone XIV in Piazza San Pietro con le medesime modalità di ascolto e visione.

