Papa Leone XIV nel primo discorso in Turchia davanti ad Erdogan, tra pace, ecumenismo e accoglienza: il programma del viaggio apostolico in M.O.

L’INCONTRO CON ERDOGAN E LA TURCHIA COME “PONTE PER LA PACE”: LA GIORNATA PAPA LEONE XIV

È iniziato oggi 27 novembre il primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV dall’inizio del suo Pontificato poco più di 6 mesi fa, e già il vertice in Turchia con le autorità politiche e religiose ha rimesso al centro il nodo centrale di questo lunga permanenza in Medio Oriente, la pace. «Possa la Turchia essere un vero fattore di stabilità e avvicinamento tra i popoli», ha detto il Santo Padre nell’incontro centrale ad Ankara con il Presidente Erdogan, davanti a tutte le autorità politiche e religiose del Paese chiave nel Medio Oriente.

PAPA IN TURCHIA/ Nella terra di Erdogan la scommessa del primo viaggio di Leone

Davanti a guerre, odio e scontri che purtroppo non si placano neanche nella contemporaneità, Papa Leone XIV celebra il ruolo della Turchia per testimoniare una pace internazionale, invitandoli a fare anche di più: «Voi avete un posto importante nel presente e nel futuro del Mediterraneo e del mondo intero, anzitutto valorizzando le vostre interne diversità». Mentre domani sarà la giornata della grande unità dei cristiani con la visita a Nicea a 1700 anni dall’inizio del Concilio, Papa Leone XIV nel dialogo con Erdogan ricorda il ruolo importante che il Paese turco assume in questa particolare funestata area del mondo.

Papa Leone XIV: "Latino lingua ufficiale della Chiesa"/ Istituita una "scuola di recupero" per i cardinali

«La bellezza naturale del vostro Paese ci sollecita a custodire la creazione di Dio», spiega nel suo discorso davanti al corpo politico della Turchia, invitando a non essere mai indifferenti verso i bisogni della popolazione e della profonda diversità umana che intercorre nella tradizione turca: «Per questo, in una società come quella turca, dove la religione ha un ruolo visibile, è fondamentale onorare la dignità e la libertà di tutti i figli di Dio».

Turchi e stranieri, uomini e donne, classi sociali povere e ricche: avendo a cuore il comune volere docile della paternità di Dio, è il rispetto del bene comune ad essere alla base della reale fraternità umana, valore da poter seguire tanto in Turchia quanto nel resto del Medio Oriente.

Vaticano: “matrimonio solo tra una donna e un uomo”/ “Monogamia non nega la libertà: è promessa di infinito”

IL PRIMO VIAGGIO APOSTOLICO DI PAPA PREVOST: DALLA TURCHIA A NICEA FINO AL LIBANO, LA PACE AL CENTRO

Mentre si conclude questa prima giornata di viaggio in Turchia, si attende domani come fulcro di questa prima parte di permanenza in Medio Oriente: Papa Leone XIV si recherà in pellegrinaggio a Iznik, ovvero l’antica città di Nicea, per celebrare i 1700 anni dal primo Concilio Ecumenico delle Chiese cristiane. Appena l’indomani, sabato 29 novembre, l’incontro con Sua Santità Bartolomeo e l’intera Chiesa d’Oriente a Istanbul per una dichiarazione congiunta sulla pace e l’ecumenismo cristiano.

Domenica il trasferimento a Beirut per onorare il rapporto tra Vaticano e il Libano, con le cerimonie e la Santa Messa di mezzogiorno, ma è lunedi e martedi il centro della visita libanese con l’incontro interreligioso nella Piazza dei Martiri a Beirut, con il richiamo alla pace in tutto il Medio Oriente e la finale preghiera silenziosa nei luoghi dell’esplosione tremenda avvenuta nel porto di Beirut il 4 agosto 2020.

«Sono qui come messaggero di pace», ha detto Papa Leone XIV arrivando in Turchia questa mattina, sarà un viaggio «nel segno dell’unità» che tocca le origini stesse della fede cristiana a Nicea e che porta un doppio “ponte” tra Occidente e Oriente tanto con Istanbul quanto con Beirut, ad un mese neanche dopo l’accordo di Sharm che ha posto una fragile ma continuativa tregua nel Medio Oriente.

Con negli occhi i rischi enormi di una “terza guerra mondiale a pezzi”, Papa Leone XIV ai governanti turchi richiama con forza il non cedere mai «alle derive della guerra», testimoniando invece la pace che possa essere vera unità di pace ed educazione per la piena salvaguardia del creato. «La visita del Papa è un aumento importante della speranza per la pace», ha detto il Presidente Erdogan parlando dopo l’intervento di Prevost ad Ankara, «abbiamo avuto scambio di vedute sui problemi del mondo, affrontando tutti i temi chiave per l’umanità. Gli appelli del Papa per giustizia e accoglienza sono stati ben accolti da noi», ha concluso.