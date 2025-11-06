L'udienza di Abu Mazen da Papa Leone XIV in Vaticano: i due popoli in due Stati, il dramma di Gaza e la preziosa opera diplomatica della Chiesa

ABU MAZEN DA PAPA LEONE PER CONFERMARE L’ACCORDO GLOBALE SULLA PALESTINA: COSA HA DETTO IL SANTO PADRE

Servono due Stati in Terra Santa, Israele – e per cui non esiste mettere in discussione l’esistenza stessa del popolo ebraico nel Medio Oriente – e la Palestina, secondo tra l’altro quanto la Santa Sede ha riconosciuto ormai 10 anni fa, ben prima di improvvisi “interessamenti” di parte della comunità internazionale su Gaza. Questo emerge dall’udienza in Vaticano di questa mattina dove il Presidente dell’Associazione Nazionale Palestinese, Abu Mazen (Mahmoud Abbas, ndr) ha incontrato Papa Leone XIV, proprio nel decimo anniversario dell’Accordo Globale tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina.

Nella giornata in cui altri 4 bimbi in arrivo dalla Striscia di Gaza sono giunti in Italia presso il corridoio umanitario messo a punto dalla Farnesina con ong e il Patriarcato latino di Gerusalemme – e saranno curati a Bologna da fame e malattie – l’invito del Santo Padre fatto durante l’udienza con il leader palestinese è per provvedere ulteriormente a sostenere la popolazione colpita da attacchi israeliani, guerra sanguinosa per quasi 2 anni e regime di Hamas.

«V’è l’urgenza di prestare soccorso alla popolazione civile a Gaza», si legge nel comunicato diffuso dalla Santa Sede, oltre all’ancora dirimente ripetizione, tanto ai palestinesi quanti allo Stato Ebraico, «serve porre termine al conflitto». L’invito di Papa Leone XIV davanti alla delegazione capeggiata da Abu Mazen è il medesimo fatto nella recente visita del Presidente di Israele Herzog in Vaticano: «si deve perseguire la soluzione a due Stati» per risolvere il conflitto globale in Medio Oriente.

L’OMAGGIO A PAPA FRANCESCO E LA DIPLOMAZIA PREZIOSA DELLA CHIESA IN TERRA SANTA

Il Presidente della Palestina Abu Mazen aveva fatto visita in Vaticano già qualche mese fa, appena poche settimane prima della morte di Papa Francesco e che era riuscito comunque a salutarlo portando gli omaggi di tutto il popolo palestinese: anche per questo motivo, appena prima di recarsi in udienza da Leone XIV, il leader dell’ANP si è recato nella basilica vaticana di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio sulla tomba del Santo Padre argentino.

In programma dopo la visita da Papa Leone XIV per Abu Mazen anche l’udienza ufficiale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale e con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ovviamente a Palazzo Chigi: nelle ore ancora una volta complicate per la difficile tregua (che permane) tra Hamas e Israele a Gaza (sempre sostenuta dal Vaticano, che ha infatti elogiato l’opera di Donald Trump in tal senso), l’Italia resta in prima linea per gli aiuti alla popolazione oltre ad impostare un prossimo futuro di stabilità nella regione, spingendo sull’esclusione di Hamas da qualsivoglia incarico nella gestione della Striscia.

La linea del Vaticano nel frattempo non si modifica rispetto a 10 anni fa e rispetto anche al recente passato, con la soluzione dei due Stati e con la garanzia di un lavoro diplomatico prezioso anche tramite il centrale lavoro del Patriarca Pizzaballa a Gerusalemme: la guerra ha cercato di eliminare ogni potenziale dialogo tra le parti, compito e testimonianza della Chiesa di Leone XIV quello di riaprire tali canali e permettere un vero sviluppo di pace futura.