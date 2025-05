L’AGENDA FITTA DI PAPA LEONE XIV LO PORTA OGGI AD INCONTRARE LA STAMPA ESTERA MONDIALE

Lo sta facendo capire con la propria semplice testimonianza in tutte queste prime apparizioni dopo l’elezione in Conclave: Papa Leone XIV intende riportare la semplicità del messaggio cristiano al centro della Chiesa, comunicando la “forza” di Cristo e della Madonna nella guida dello Spirito Santo a dispetto della “personalità” del successore di San Pietro. E così oggi nell’incontro con la stampa mondiale lo snodo di Papa Prevost sarà proprio quel voler ribadire che l’annuncio della fede in Gesù è il primo e unico messaggio da cui tutto il resto proviene e sgorga nel complesso e delicato ruolo di Pontefice.

Dopo le lunghe settimane iniziate addirittura con il ricovero di Papa Francesco al Gemelli di Roma, poi la convalescenza, il ritorno in pubblico a ridosso di Pasqua e l’annuncio improvviso della morte, la stampa mondiale da mesi “presidia” il Vaticano e la città di Roma, con ovviamente gli ultimi giorni frenetici di funerali, congregazioni, Conclave e fumata bianca per l’elezione di Leone XIV. E così nella sua già fittissima agenda di Pontefice della Santa Romana Chiesa, nella sua prima settimana da Papa in carica, il cardinale Robert Francis Prevost ha voluto omaggiare e salutare le tante delegazioni di giornalisti e comunicatori che hanno prestato servizio in queste settimane di larga copertura degli eventi presso la Santa Sede.

Dopo la Benedizione Urbi et orbi successiva all’Habemus Papam e dopo la Santa Messa in Cappella Sistina, il primo weekend da Pontefice per Leone XIV lo ha visto già protagonista con alcune comparsate e sorprese nella Capitale, culminando il tutto con la Santa Messa nelle cripte vaticane e il Regina Coeli dalla Loggia centrale nella IV Domenica di Pasqua. Oggi, in concomitanza con la riapertura della Cappella Sistina dopo la clausura del Conclave, Papa Leone XIV accoglierà la stampa mondiale in Aula Paolo VI al mattino: il suo intervento sarà come sempre possibile seguirlo in diretta tv e video streaming sui canali ad hoc di Vatican News.

LA PRIMA SETTIMANA DA PAPA PREVOST: GLI INCONTRI, LA MESSA DI INIZIO PONTIFICATO E L’INTRONIZZAZIONE, ECCO TUTTE LE TAPPE

Nella giornata di domenica il Santo Padre ha anche tolto i sigilli del Palazzo Apostolico, un altro degli appuntamenti previsti dopo la nomina a nuovo successore di San Pietro: da ora in poi le cariche e il funzionamento della Santa Sede torna ad essere pienamente operativa, anche se la conferma di tutti i ruoli nei Dicasteri è per il momento provvisoria in attesa di una riflessione consueta che ogni Pontefice di norma si prende nei primi mesi per apportare eventuali modifiche nell’organigramma del Vaticano.

In attesa però di capire quale sarà il messaggio che oggi davanti agli operatori della stampa mondiale intenderà rivolgere Papa Leone XIV, resta ancora nella scia l’eco degli importanti appelli rivolti ieri prima e dopo la recita del Regina Coeli: da quel “mai più la guerra” all’invito di fede per la vocazione dei giovani («non abbiate paura!»), con gli ulteriori appelli di pace per le guerre in Ucraina e Medio Oriente. Il ruolo dei media è prezioso nel ampliare i messaggi disposti dalla Santa Sede e perciò Papa Prevost fissa nei primissimi appuntamenti del suo Pontificato un incontro del genere previsto per oggi 12 maggio 2025 nel corso della mattinata.

Venerdì prossimo invece, 16 maggio, è in programma l’evento con il Corpo Diplomatico della Chiesa Cattolica mentre domenica 18 maggio nuovamente gli occhi del mondo torneranno su Roma con la Santa Messa di inizio Pontificato di Papa Leone XIV: è poi nella settimana successiva che si completerà il processo di “intronizzazione” del Santo Padre succeduto a Francesco.

Prima con la “presa” in possesso della Basilica Papale di San Paolo Fuori le Mura (martedì 20), l’Udienza Generale del 21 maggio e infine domenica 25 maggio l’ingresso in San Giovanni in Laterano (la vera sede del vescovo di Roma, ovvero appunto il Papa) e Santa Maria Maggiore, dove riposano le spoglie di Jorge Mario Bergoglio. Il rito prevede la seduta sulla cattedra di Pietro come vicario di Cristo, con il simbolico atto di “schiacciare” il gradino in bassorilievo per vincere idealmente il male e il peccato nel mondo. Da quel momento in poi, ad ogni effetto, il successore di Pietro è a tutti gli effetti il Papa della Chiesa mondiale.

