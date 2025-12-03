La prima conferenza stampa in aereo di Papa Leone XIV dopo il Libano: pace in Ucraina e Medio Oriente, Conclave e primi mesi da Pontefice

PAPA LEONE XIV CONFERMA LA TRADIZIONE DI FRANCESCO CON LE CONFERENZE STAMPA IN AEREO: L’ANNUNCIO SULLA PACE E IL RUOLO DELL’ITALIA

Lo aveva già fatto nel breve volo di passaggio dalla Turchia al Libano, ma Papa Leone XIV dopo questo suo primo viaggio apostolico internazionale ha confermato una delle innovazioni portate avanti da Francesco sotto il profilo della comunicazione diretta della Santa Chiesa: le conferenze stampa in aereo con i giornalisti al seguito del convoglio vaticano sono state portate avanti, nello stile di Papa Prevost, rispondendo ai tanti temi emersi sia nel viaggio in Medio Oriente che nei vari dossier internazionali decisamente urgenti.

Papa promuove Trump: "Piano Ucraina concreto"/ "Palestina? Due Stati unica soluzione ma Israele non accetta"

È così che in uno dei passaggi affrontati nelle domande sul volo di ritorno Beirut-Fiumicino è il Pontefice a confermare davanti all’intricata vicenda diplomazia per porre la pace in Ucraina, come il ruolo del Governo italiano potrebbe essere in assoluta prima linea per mediare le varie istanze presenti. Il rischio di una escalation mondiale è sotto gli occhi di tutti, e l’incessante richiamo di pace che proviene dalla Chiesa Cattolica – anche durante il viaggio in Libano e Turchia – non accenna a diminuire. Dopo aver elogiato il piano di pace di Trump, Papa Leone XIV rileva come la presenza dell’Europa dovrebbe essere maggiormente amplificata: in tal senso, «il ruolo dell’Italia potrebbe essere molto importante».

Papa Leone XIV in Libano: “non c’è pace senza conversione dei cuori”/ “Rinascita dei giovani tra le macerie”

A livello culturale e storico, l’Italia ha un grado di diplomazia e di intermediazione sempre nel mezzo dei conflitti e in costante confronto con le parti: pur rimanendo la proposta del Vaticano di collaborare attivamente ai negoziati di pace, Papa Leone XIV invita anche il nostro Paese a porsi come mediatore internazionale di assoluto livello, «suggeriamo di trovare insieme una soluzione per offrire veramente la giusta pace», in Ucraina e anche nel resto dei conflitti presenti.

LAVORO & SINDACATI/ La svolta della Cisl: dalla protesta alla proposta

COS’È SUCCESSO IN CONCLAVE E COME SI “IMPARA” A FARE IL PAPA

Sul fronte della guerra in Medio Oriente, il messaggio di pace e di conversione dei cuori che proviene dal Libano è tonante, con Papa Leone XIV che richiama alla comune origine e al comune destino di tutti i popoli «fratelli» come reale traccia per riconoscere la necessità di pace e unità. Rispondendo alle domande nella conferenza stampa a bordo del volo, il Santo Padre precisa sulla necessità di negoziare in continuazione, un dialogo che la Chiesa invita per tutta la comunità internazionale, «serve cercare risposte e soluzioni che non sono violente ma che possono essere più efficaci».

Lasciando spazio a temi e racconti molto più personali, è stato chiesto a Papa Leone come si sta trovando in questa nuova condizione di capo della Chiesa mondiale, successore di Pietro al Soglio Pontificio: ebbene, Prevost racconta di aver pensato appena due anni fa di potersi dedicare ad una sana e felice pensione, salvo poi la lieta sorpresa in Conclave. Qui Leone XIV non intende certo rivelare nulla di quanto avviene nel segreto delle consultazioni per il nuovo Pontefice, anche se ammette di aver sempre sostenuto e ripetuto anche pubblicamente come tale scelta somma «è sempre nelle mani di Dio, come ogni cosa».

Detto dunque di non aver mai pensato di poter essere scelto come Papa, il Santo Padre rivela il messaggio e l’insegnamento più importante imparato in questi primi mesi di Pontificato. «Io confido in Dio e mi sono arreso quando ho visto come stavano andando le cose in Conclave»: a quel punto, conclude Leone XIV, il respiro è stato molto più che profondo e si è detto tra sé e sé «eccoci qua Signore, il capo sei tu, tu guidi la strada».