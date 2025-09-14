L'intervista di Papa Leone XIV a "Crux" tra pace, dialogo, Chiesa e democrazia: “senza valori come famiglia e vita umana non rimane nulla di importante”

L’INTERVISTA E IL LIBRO: PAPA LEONE XIV SI RACCONTA PER LA PRIMA VOLTA

Come già anticipato negli scorsi giorni, Papa Leone XIV in vista dei suoi 70 anni compiuti oggi 14 settembre 2025 ha accettato alla pubblicazione di una lunga intervista su “Crux” e “El Comercio”, parte di una lunga chiacchierata con la giornalista Elise Ann Allen che poi sarà alla base della sua prima biografa in uscita entro fine anno. Dalla pace alla fraternità della Chiesa, dai temi scottanti al suo rapporto con il mondo non religioso, fino all’umiltà di chi sente solo umile servo della Chiesa di Cristo. Sono tantissimi gli spunti offerti da questa intervista registrata in momenti diversi di quest’estate che poi sorgeranno definitivamente nel volume “Leone XIV: cittadino del mondo, missionario del XXI secolo”.

Una vita passata sempre in missione, dalla gioventù americana a Chicago fino alle testimonianze di missionario in Perù, arrivando poi alla guida del Dicastero dei vescovi in Vaticano, il tutto seguendo lo stile del suo ordine (gli agostiniani) e l’umiltà di chi ha accettato il gravoso compito di guidare la Chiesa sotto la benevolenza dello Spirito Santo.

Papa Leone XIV è sorpreso di essere al centro delle attenzioni mondiali in così pochi mesi, ma non è affatto questo motivo per tirarsi indietro e non giudicare il mondo circostante: nell’intervista ad esempio si chiede come sia possibile proseguire con un divano di reddito così esorbitante tra dei triliardari (come Elon Musk, ma non solo) e milioni di persone che soffrono la fame, «se i soldi sono l’unico valore del mondo di oggi siamo nei guai».

Parla di pace e lo fa sempre più spesso, anche vedendo lo scempio e i drammi in corso in ogni parte del mondo: così nel dialogo con la giornalista di “Crux” è lo stesso Pontefice a ribadire come la voce dei cristiani è l’unica in grado di richiamare il mondo alla vera pace intesa come riposta alle uccisioni di innocenti.

Dall’Ucraina al Medio Oriente, dal Congo al Sudan fino al Sud est asiatico, i conflitti continuano a proliferare ma dall’ONU e le altre realtà internazionali non sembra venire fatto alcun passo in avanti. «Il dialogo deve tornare ad essere centrale», spiega Papa Leone XIV nella sua prima intervista mondiale, ma è quello stesso dialogo che sembra venir meno presso le Nazioni Unite che pure dovrebbero essere il luogo adatto per tale compito.

DALLA PACE ALLA SINODALITÀ: LA CHIESA CON PAPA LEONE XIV E LA FEDE NEL VANGELO

Viene infatti oggi riconosciuto, dalla Chiesa ma anche da altre realtà, come l’ONU abbia perso la vera capacità di incontrare e far incontrare le persone su vicende multilaterali: bisogna invece «far pressione sufficiente affinché le parti in guerra dicano basta, troviamo ora un altro modo per risolvere le divergenze». Il valore della vita e dell’umanità sono ben più ampli di qualsiasi rivendicazione o polarizzazione, anche se il mondo sembra guarda da un’altra parte.

La fede dunque diviene sempre più pietra angolare per testimoniare a tutti che è possibile vivere in pace e fraternità: «se perdiamo i valori di famiglia, società e vita umana», ammonisce il Santo Padre, allora non rimane null’altro di veramente importante. È delicato ma importante il passaggio che poi il Papa compie sulla sinodali dato che è un ulteriore tassello per comprendere il Magistero mite di Prevost, collegandosi ai costanti richiami alla pace avvenuti anche oggi per i suoi 70 anni compiuti in Vaticano.

È la sinodalità, assieme al dialogo, ad essere veri antidoti contro le polarizzazioni; questo però non significa che la Chiesa debba trasformarsi in un ente internazionale “democratico” per come viene inteso dalla politica odierna. La sinodalità non toglie l’autorità del Papa, ma semplicemente aiutare a crescere in comunione tra la Chiesa di Cristo e le varie realtà locali, «è un senso del “noi insieme”» che aiuterà il Papa anche in futuro, piuttosto che delimitarne i poteri.

La Chiesa non sarà mai un “governo democratico”, anche perché la stessa democrazia – ci insegna la storia oggi – «non è necessariamente una soluzione perfetta per ogni cosa». Si tratta dunque di osservare e rispettare la vita della Chiesa, aiutandosi l’un l’altro per ottenere un destino comune di fratellanza.

Nel dialogo con “Crux” è ancora Papa Leone XIV ad ammettere di star imparando molto in questi primi mesi di Pontificato, essendo anche molto sfidato e stimolato: «essere chiamato a confermare gli altri nella loro fede è qualcosa che può accadere solo per grazia di Dio», non può esistere altra spiegazione per il Pontefice in quanto non può essere conducibile alla sola “bravura” o tenuta umana.

L’azione dello Spirito Santo è l’unico modo per spiegare:: «sono stato eletto per la mia fede, per la mia comprensione di Gesù Cristo e del Vangelo», è davanti a quella vocazione che Robert Francis Prevost ha detto di sì liberamente e oggi si augura di poter continuare ad aiutare la cristianità ad accrescere la propria fede, ruolo principale e principe di ogni Successore di San Pietro.