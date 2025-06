Il Papa, Leone XIV, avrebbe un rapporto di parentela alla lontana con Madonna e anche con la popstar Justin Bieber: ecco cosa è emerso

Madonna, Papa Leone XIV e Justin Bieber cosa hanno in comune? Sarebbero parenti, è questo lo scoop sganciato in queste dall’autorevole quotidiano americano New York Times, secondo cui appunto il trio suddetto avrebbe una stessa linea di sangue. A scoprire la parentela fra il trio improbabile è stato Jari C. Honora, genetista, e lo storico Henry Louis Gates Jr.

Liliana Resinovich/ Sebastiano Visintin: “Sono tranquillo, io e Lily due lupi solitari, gli amici...”

I due hanno ricostruito l’intero albero genialogico di Papa Leone XIV, e per le generazioni precedenti che portano in Canada, sarebbero emersi dei parenti VIP, personaggi famosi del calibro dell’attrice Angelina Jolie, ma anche Hillary Clinton, moglie dell’ex presidente nonché ex candidata a sua volta alla presidenza degli Stati Uniti, Spicca anche la popstar Justin Bieber, ma anche Justin Trudeau, ex primo ministro proprio del Canada. Non è ben chiaro invece come Robert Francis Prevost si leghi a Madonna, fatto sta che il New York Times sottolinea come uno dei rami principali proprio di Papa Leone XIV sia quello siciliano (Madonna ha avi in Sicilia), tenendo conto che Salvatore Riggitano, nonno del Santo Padre, era nato nel 1876 in quel di Milazzo.

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio: "Fruttolo? Io non c’entro niente"/ "Ho mangiato in quella casa ma..."

PAPA LEONE XIV IMPARENTATO CON MADONNA E JUSTIN BIEBER: COSA E’ EMERSO

Lo stesso era poi volato negli Stati Uniti dove aveva sposato Daisy Rigatana, quindi si era innamorato di una donna francese, Suzanne Fontaine, da cui aveva avuto due figli, Jean e soprattutto Louis, il papà del bimbo che nel 2025 sarebbe divenuto il Pontefice, il capo della chiesa cattolica.

Curioso, fa notare Radio Deejay, come Madonna sia una parente di Papa Leone XVI nonostante la regina del pop non abbia dei grandissimi rapporti con la Chiesa. Nel 1989 venne infatti scomunicata per via di alcuni suoi video e di alcune esibizioni che all’epoca fecero scandalo. Il riferimento è in particolare ad uno dei brani più iconici di Madonna, leggasi Like a Prayer, dove ci sono croci bruciate, santi, stimmate e anche dei cori gospel in Chiesa, che non erano stati particolarmente apprezzati dai fedeli: chissà che questa scoperta non possa riavvicinare la star della musica alla Chiesa e far conoscere alla stessa il Santo Padre.

Omicidio Denisa, killer al telefono per 40 minuti la notte del delitto/ Dal carcere: "Ci sono altri cadaveri"