La lunga giornata di pellegrinaggio di Papa Leone XIV a Iznik per i 1700 anni dal Concilio di Nicea: la diretta video streaming dalla Turchia

L’UNITÀ DEI CRISTIANI, I 1700 ANNI DAL CONCILIO E LA VISITA DI PAPA LEONE XIV

Per motivi politici e religiosi, ma con conseguenze importantissime per la storia della cristianità, 1700 anni fa il Concilio di Nicea aveva incontrare per la prima volta i rappresentati di tutte le Chiese cristiane mondiali: oggi Papa Leone XIV, nel suo primo viaggio apostolico da inizio Pontificato, andrà in pellegrinaggio nella città di Iznik, l’attuale nome turco di Nicea.

Dopo l’arrivo ieri ad Ankara con il discorso alle autorità, e dopo l’incontro con Erdogan per promuovere la necessità di un vero avamposto di pace in Medio Oriente, il Santo Padre avrà una lunga giornata ricca di impegni e celebrazioni, che culmina nel pomeriggio con il grande incontro ecumenico di preghiera presso gli scavi dell’antichissima Basilica di San Neofito di Iznik. In vista del 1700esimo anniversario del Concilio di Nicea, Papa Leone XIV ha sottolineato della sua volontà di lanciare un messaggio di unità tra i cristiani, ma in realtà rivolto all’intero mondo funestato dalla contemporaneità: «invito tutti a camminare insieme e a cercare insieme la pace, l’unità e l’armonia».

Se infatti il Concilio ecumenico da cui venne tratto il Credo come professione di fede cristiana nella storia, tiene unito simbolicamente l’intero mondo cristiano, per Papa Leone XIV serve estendere quel senso di unità e pace all’intera umanità, «tutti si devono sentire fratelli e sorella, al di là delle differenze», in quanto tutti figli dell’unico Dio.

Nella lettera scritta da Papa Prevost per i 1700 anni dal Concilio dove l’imperatore Costantino riunì le Chiese d’Oriente e d’Occidente (e dove venne confermata la tradizione della natura divina di Cristo contro le tesi di Ario, ndr) – “In Unitate Fidei” – si legge il richiamo all’unità della fede esplicitate dalle parole del Credo, «Cristo è il Figlio di Dio, questo il cuore della nostra fede che ci unisce come cristiani, e speranza nei tempi di guerre, violenze, disastri e ingiustizie».

COME SEGUIRE IN DIRETTA IL PELLEGRINAGGIO E LE CELEBRAZIONI DEL PAPA OGGI A NICEA

Sarà come sempre la lunga diretta video streaming di Vatican News a consentire la visione integrale di tutti gli eventi e le celebrazioni in programma oggi a Iznik in Turchia con Papa Leone XIV e i rappresentanti delle Chiese locali. Si parte alle ore 9.30 stamane con la preghiera assieme a vescovi, preti e consacrati nella Cattedrale dello Spirito Santo di Istanbul, con successiva visita alla casa di accoglienza per anziani “Piccole sorelle dei poveri”. Attorno alle ore 14 il trasferimento in elicottero nella città di Iznik dove 1700 anni fa venne realizzato il grande primo Concilio ecumenico della cristianità.

Alle ore 15.30 al via l’incontro ecumenico di preghiera davanti alla Basilica di San Neofito, chiesa romana edificata – si ritiene – proprio appena dopo il Concilio a ridosso del lago di Nicea nel 325: sarà sottolineato da Papa Leone XIV, come scrive nella lettera per i 1700 anni dell’evento niceano, la centralità di un ecumenismo che oggi può svilupparsi come riconciliazione e via del dialogo, scambio di doni spirituali e ristabilimento dell’unità tra i cristiani (senza però cancellare le sane diversità presenti tra le Chiese e le comunità ecclesiali.